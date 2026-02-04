Toño Centella se pronuncia tras nuevo ataque extorsivo contra su local: "No sé hasta cuándo voy a aguantar esto"

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a los esfuerzos del gobierno de José Jerí, los artistas continúan siendo víctimas de la criminalidad que impera en el país en los últimos meses. Esta vez, un local en Carabayllo, vinculado con Toño Centella, sufrió un violento atentado luego que sujetos detonaran un artefacto explosivo.

Toño Centella se pronuncia tras atentado en su local

Como era de esperarse, Antonio Domínguez, nombre real del artista, se pronunció sobre este lamentable hecho el cual no es el primero en ocurrir. De acuerdo a los reportes de la Policía Nacional del Perú, diversas organizaciones criminales habrían atentado contra el establecimiento en al menos dos oportunidades.

En primer lugar, el chichero lamentó profundamente este nuevo hecho de violencia en su vida las cuales han sido recurrentes en el tiempo reciente. Por ende, aseguró que no sabe hasta cuando podrá aguantar vivir con miedo, además de indicar que dicho local ya no operaba en el tiempo reciente.

"Yo no sé hasta cuando voy a aguantar todo esto que me está pasando. El local amnesia ya no estaba funcionando hace buen tiempo", inició.

Toño Centella emitió comunicado tras atentado en local de Carabayllo.

Seguidamente, Toño Centella dio a conocer que solo hubieron daños materiales sin vidas que lamentar ni heridos. De igual forma, aseguró que continuará trabajando pese a todo, aunque se mantendrá alerta si es que un hecho similar vuelve a suceder.

"El local estuvo cerrado, no hubo baile, fiesta, nada de nada y de la nada meten una piña al local destrozando puertas y tantas cosas. Solo fueron daños materiales porque, como les digo, ese local ya está cerrado, pero aún así siguen causando daño. ¿Hasta cuando tanta delincuencia? Yo seguiré trabajando con lo mío, cantando por todo el Perú y el mundo, pero siempre con alerta y tino", añadió.

Lamenta la situación de Lima Norte

Por último, el chichero volvió a reiterar que dicho establecimiento en Santa Isabel se encontraba inoperativo. Finalmente, lamentó la situación de inseguridad que impera en toda Lima Norte en el tiempo reciente.

"Solo decirles a la prensa y la Municipalidad de Carabayllo que mi local ya no estaba funcionando. Por todo lo que está pasando en Lima Norte me siento muy destrozado, triste y consternado por todo lo que me está pasando. Solo me queda salir adelante", finalizó.

En resumen, Toño Centella se pronunció luego que se registrara un nuevo atentado con explosivos contra su local ubicado en Carabayllo. El artista aseguró que no sabe hasta cuando aguantará la situación en la que vive.