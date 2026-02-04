Ricardo Gareca toca vestido de novia y anuncia el estreno de su podcast 'La Sustancia de Gareca'

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El 'Tigre' Ricardo Gareca se alista con todo para el debut de 'La Sustancia de Gareca', el programa de streaming donde se lo verá en una faceta diferente, luciendo sus conocimientos de fútbol y de la vida misma, que podrá verse desde marzo próximo.

Por ello, el popular 'Flaco' se recargó de energías y mucha suerte tocando un vestido de novia; tal como lo hizo en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 donde rompió un maleficio y nos encaminó rumbo a la fiesta del fútbol mundial después de 36 años.

Ricardo Gareca debutará en YouTube en marzo

Durante los siete años que dirigió a la Selección Peruana, Ricardo Gareca tuvo más de una cábalas las cuales se hicieron muy populares entre los hinchas. A su vez, también se conocieron los elementos que rechazaba como cualquier objeto de color verde o escuchar música de Marc Anthony.

Sin embargo, la más popular fue el hecho de tocar y posar al lado de novias lo que trascendió en todo el pueblo futbolero de nuestro país. Por ello, el 'Tigre' recreó este hecho en el reciente spot publicitario emitido a través de su nuevo canal denominado como 'La Sustancia'.

"Dentro de poco sumo una nueva aventura en mi carrera. Y como todo comienzo se necesita un poco de suerte. Muy pronto 'La Sustancia de Gareca', el programa de streaming donde hablaremos de fútbol y más", señala Ricardo Gareca en la promoción que acaba de lanzarse en las redes sociales; donde aparece realizando su cábala más popular.

¿Cuándo se estrenará el programa de Ricardo Gareca?

De esta manera, el canal digital La Sustancia, lanza el programa 'La Sustancia de Gareca', donde el extécnico de la selección nacional debuta como conductor y recibirá invitados de

lujo, tanto nacionales como internacionales.

La Sustancia es el nuevo canal peruano de streaming que saldrá al aire en marzo y que podrás seguir desde su canal oficial en YouTube @lasustanciadigital y en todas sus redes sociales.

Es importante precisar que el primer invitado del argentino sería nada más y nada menos que Jefferson Farfán a quien se le vio anteriormente junto al 'Flaco' grabando lo que sería el primer episodio de este nuevo proyecto.

En resumen, Ricardo Gareca anunció el estreno de su programa en YouTube denominado 'La Sustancia de Gareca' el cual se estrenará en marzo de este 2026. El argentino incursionará en esta faceta luego de un paso no feliz por Chile.