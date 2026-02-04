SUNAT anuncia remate de reconocida cadena de cines por menos de S/1 millón tras embargo tributario

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el próximo jueves 26 de febrero se llevará a cabo el remate de una marca comercial vinculada al sector entretenimiento, como parte del primer paquete de subastas públicas del año y la cual se enmarca en un proceso de embargo por incumplimientos tributarios.

La subasta se realizará en modalidad de "sobre cerrado", en la sede de SUNAT en el Cercado de Lima, junto con otros 61 bienes embargados cuyo valor total asciende a más de S/38 millones.

¿Qué marca de cines se está rematando?

Se trata de la marca Cinestar Multicines, una de las cadenas de cine más reconocidas en el país. Aunque el valor de remate se fijó en un aproximado de S/877,891.76, la tasación oficial de su nombre comercial asciende a S/1,316,837.64, lo que refleja la importancia de la marca en el mercado.

Cabe precisar que el caso no implica la quiebra de la empresa, pero sí la pérdida de su identidad registrada. Del mismo modo, hace unos meses cerró su emblemático local de Benavides, en Surco, aunque mantiene más de 15 establecimientos aún en operación por distintas ciudades a nivel nacional.

La cadena es apreciada por sus clientes por sus precios accesibles en entradas y otras promociones.

¿Por qué fue embargada?

La medida responde a la falta de regularización tributaria, un problema que afecta a empresas de diversos sectores. SUNAT busca con estas subastas recuperar deudas pendientes y dar transparencia al proceso de ejecución de bienes embargados.

La posibilidad de que la propia empresa participe en el remate y recupere su marca está abierta, aunque dependerá de su capacidad de cumplir con las condiciones del proceso. El caso evidencia cómo incluso marcas consolidadas pueden verse golpeadas por incumplimientos tributarios.

La pérdida de un nombre comercial tan reconocido afecta directamente la identidad de la empresa y abre la puerta a que terceros puedan apropiarse de él. Además, resulta llamativo que, pese a mantener operaciones en más de una decena de locales, la cadena no haya podido evitar el embargo de su marca, lo que refleja una gestión financiera deficiente o una estrategia de riesgo frente a la SUNAT.

La marca Cinestar Multicines será rematada por SUNAT este 26 de febrero, en un proceso que pone en juego la identidad de una de las cadenas de cines más conocidas del país. Aunque la empresa aún puede recuperar su nombre, el caso expone la fragilidad de las compañías frente al cumplimiento tributario.