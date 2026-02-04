Thiago Kosloski es oficialmente el nuevo técnico de la Selección Peruana Sub 20

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó la llegada de Thiago Kosloski como nuevo técnico de la Selección Sub 20. El estratega brasileño, con experiencia en clubes y selecciones, será el encargado de liderar el proceso juvenil de la Bicolor. "Un nuevo reto en marcha", escribió la FPF en sus redes sociales, dando la bienvenida al entrenador.

¿Quién es Kosloski?

Kosloski no es un desconocido en el fútbol sudamericano. Dirigió a la Selección Sub 20 de Brasil, con la que conquistó el Sudamericano Sub 20 en 2023 y 2025, títulos que lo colocan como uno de los técnicos más exitosos en categorías juveniles de la región.

Además, trabajó en clubes de peso como Gremio, Fluminense, Corinthians, Coritiba, Chapecoense, Vasco da Gama y Botafogo, acumulando experiencia en distintas realidades del fútbol brasileño.

Su palmarés incluye títulos juveniles como el Campeonato Paranaense Sub 20 (2022) con Coritiba y la Recopa Gaúcha (2025) con Gremio. También fue subcampeón Carioca con Fluminense, lo que demuestra su capacidad para competir en torneos de alto nivel y formar jugadores que luego dan el salto a la primera división.

Lo que significa para la Bicolor

Para los aficionados del fútbol peruano, la llegada de Kosloski representa una apuesta seria por el desarrollo juvenil. La Sub 20 es la base de la futura selección absoluta, y contar con un técnico que ya sabe lo que es ganar torneos continentales genera expectativa.

El reto no será sencillo: Perú necesita consolidar un proyecto que permita a sus jóvenes competir de igual a igual con potencias como Brasil, Argentina y Uruguay. Kosloski llega con la misión de dar orden, disciplina y visión táctica a una categoría que históricamente ha tenido dificultades para destacar en torneos internacionales.

El desafío estructural

El fichaje de Kosloski muestra que la FPF busca elevar el nivel competitivo de sus selecciones menores. Sin embargo, el éxito dependerá de si se le brinda continuidad y recursos suficientes. Los hinchas saben que no basta con traer un técnico de renombre: se necesita un trabajo integral en divisiones juveniles, scouting en provincias y un seguimiento real de los talentos en diferente torneos.

La expectativa es que Kosloski pueda construir un equipo competitivo que no solo participe, sino que aspire a clasificar a un Mundial Sub 20, un objetivo que Perú nunca ha alcanzado.

La llegada de Thiago Kosloski, campeón del Sudamericano Sub 20 con Brasil, como nuevo técnico de la Selección Peruana Sub 20, genera ilusión entre los aficionados y abre una nueva etapa para la Bicolor juvenil, que busca dar el salto competitivo en Sudamérica y dejar atrás años de frustraciones en categorías menores.