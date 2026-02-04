Wilmer Aguirre lamenta denuncia contra jugadores de Alianza Lima: "Es un tema muy vergonzoso"

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Wilmer Aguirre, recordado exjugador de Alianza Lima, se encuentra en el centro de la polémica luego de sus recientes declaraciones en el programa 'Modo Fútbol'. Ahí, el 'Zorrito' se refirió a diversos temas sobre su querido club íntimo, su relación con Hernán Barcos y sobre el reciente escándalo que rondó en tienda victoriana.

Es un tema vergonzoso

El futbolista surgido en las canteras del cuadro victoriano fue consultado sobre la denuncia de abuso sexual hecha por una joven argentina contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. El delantero dejó en claro que esta es una situación bastante complicada, no solo para el club sino también para los jugadores implicados.

En esa misma línea, Wilmer Aguirre indicó que de todas formas no se puede señalar a estos jugadores hasta que la justicia demuestre su culpabilidad. Eso sí, el 'Zorrito' reconoció que a nivel internacional este hecho es vergonzoso para el prestigio del club y del fútbol peruano en general.

"Es complicado. Es una denuncia bien jodida. La verdad que no se puede juzgar a alguien o señalar a alguien hasta que no se demuestre lo contrario. Es una denuncia que para Alianza, es un tema muy vergonzoso y para los jugadores también es complicado, sobre todo porque son jugadores de renombre y por más que se hable de Alianza se dice que son jugadores de la Selección", indicó.

¡SE PRONUNCIÓ! Wilmer Aguirre 🦊 habló para Modo Fútbol ⚽️ y opinó sobre el último caso de indisciplina en Alianza Lima.



Por último, el 'Rasho' espera que la investigación pueda aclarar los hechos y que la situación pueda resolverse de la mejor manera para ambas partes.

"No sé que haya pasado o cual es el tema, pero me imagino que habrá una investigación y ahora a esperar que es lo que pasa", concluyó.

No tenía buena relación con Hernán Barcos

Aguirre también se refirió a su relación con Hernán Barcos cuando volvió al club de sus amores en el 2021. El delantero confirmó que no se llevaba bien con el delantero e incluso contó haberse enterado de situaciones dentro del club que involucraban al 'Pirata'.

Wilmer Aguirre se refirió a su relación con Hernán Barcos.

"Sí, no era buena (su relación con Hernán Barcos). Todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo vio. Incluso fui muy criticado por una reacción ante una acción. Tenía otros chismes que llegaron a mí. Sí, lastimosamente hubo algo que hizo que piense eso, que mi permanencia vino de la mano de él", afirmó.

