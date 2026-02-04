Proponen que adultos mayores viajen GRATIS en transporte público: ¿A partir de qué EDAD?

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo proyecto de ley propone exonerar el pago del pasaje en el servicio de transporte público urbano e interurbano para los adultos mayores. Conoce desde qué edad se aplicaría la medida de ser aprobada en el Congreso de la República.

Proponen que adultos mayores no paguen pasaje

El congresista Juan Bartolomé Burgos, de la bancada Podemos Perú, propuso un proyecto de ley que buscaría modificar la Ley 26271, que regula los pases libres en transporte público urbano e interurbano, y pasajes diferenciados, aplicable actualmente a determinados grupos específicos.

De acuerdo a la propuesta legislativa N° 13873/2025-CR, se propone incorporar a los adultos mayores dentro del régimen de pase libre, reconociendo su condición y necesidades, alegando que este sector de la población "contintan enfrentando graves dificultades para el ejercicio de sus derechos fundamentales, especialmente en lo relacionado a su movilidad, autonomia, salud e inclusión social".

En ese marco como medida de "protección especial y de promoción de sus derechos fundamentales" se presenta el proyecto de ley a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso para garantizar la exoneración total del pago del pasaje para los adultos mayores.

¿Desde qué edad serían beneficiados?

El proyecto de ley N° 13873/2025-CR también especifica que si bien la etapa de adultos mayores empieza a los 60 años, la medida beneficiaría a los peruanos que acrediten que tienen 65 años de edad.

"La presente Ley tiene por objeto garantizar la exoneración total del pago del pasaje en el servicio de transporte público urbano e interurbano a favor de las personas adultas mayores de 65 años, como medida de protección especial y de promoción de sus derechos fundamentales", se lee en la iniciativa legislativa.

Se detalla que la acreditación será mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) emitido por el Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil (Reniec), sin requerir carné, constancia adicional o trámite previo.

Pase libre en transporte urbano e interurbano

El proyecto de ley también indica que en caso de ser aprobado, las empresas operadoras de transporte urbano e interurbano a nivel nacional estarían obligadas a conceder el beneficio indicado a los adultos mayores de 65 años, de acuerdo a lo regulado por la normativa.

Las empresas que incumplan con lo indicado serán sancionados de acuerdo con el reglamento que dicte el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). De tener luz verde la iniciativa, el Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 60 días calendario para adecuar el reglamento mediante decreto supremo.

De esta manera se reveló que existe un proyecto de ley en el Congreso que buscaría establecer la exoneración del pago de pasaje en el sercicio de transporte urbano e interurbano para las personas adultas mayores de 65 años.