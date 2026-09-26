Sheyla Rojas y su peculiar consejo a joven que busca cajamarquino con 'platita': "Si no, next"

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 26/09/2026
Sheyla Rojas continúa compartiendo detalles de su nueva etapa sentimental junto a Joaquín Ramírez y, esta vez, protagonizó un divertido intercambio con una usuaria. La seguidora hizo una particular referencia a los cajamarquinos con 'platita' y la respuesta de la modelo no pasó desapercibida.
Sheyla Rojas recibe peculiar comentario
Todo empezó con una reciente publicación de TikTok de Sheyla Rojas, en la que apareció sosteniendo una taza y acompañó la imagen con un mensaje que estaría dedicado a Joaquín Ramírez, con quien recientemente hizo público su vínculo sentimental.
"Soy muy linda contigo, valóralo; por ahí dicen que no tengo corazón. (Mi lado cariñoso es exclusivo)", escribió la exchica reality, dejando en claro el tono cariñoso de la publicación.
Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en reaccionar y varios aprovecharon la caja de comentarios para referirse a su vida sentimental.
Entre los mensajes apareció el de una usuaria que lanzó una peculiar frase relacionada con los hombres de Cajamarca. "Mi lado cariñoso sale por un cajamarquino con platita; si no, no", escribió la seguidora, en tono de broma.
La respuesta de Sheyla no tardó en llegar. Lejos de tomarse mal el comentario, decidió seguirle la corriente con humor.
Sheyla Rojas una expresión que sus seguidores relacionan con una recordada etapa de su vida sentimental junto al futbolista Luis Advíncula. "Si no, next", contestó la modelo, provocando nuevas reacciones entre quienes siguieron el intercambio.
Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez son pareja
La curiosa respuesta llega después de que Sheyla Rojas confirmara públicamente su relación con Joaquín Ramírez durante una actividad desarrollada en Cajamarca.
En aquella ocasión, la modelo acompañó al también político en una jornada vinculada a su postulación al Gobierno Regional, participó de un desfile con traje típico cajamarquino y compartió momentos con los asistentes.
Ambos fueron captados bailando y protagonizando muestras de cariño frente al público. Cuando fue consultada directamente sobre el romance, Sheyla no dudó en responder.
"Somos novios. Y bueno, estoy superfeliz, yo creo que eso no se puede negar. Yo creo que las cosas se dan genuinamente y la gente se da cuenta de eso", afirmó.
Además, la modelo aseguró que Joaquín Ramírez le demuestra su cariño con hechos y explicó por qué no tiene problema en mostrar públicamente sus sentimientos.
"Él a mí me demuestra con hechos que realmente me quiere, me valora, que estamos felices juntos, y yo también a él. ¿Por qué no se lo voy a demostrar? O sea, es mi pareja ahora", comentó.
Así, Sheyla Rojas respondió con humor a una seguidora que habló de un cajamarquino con 'platita', utilizando el recordado "Si no, next".