Mario Hart sale en defensa de influencer acusada de hacer bullying: "Es algo que sucedió hace muchos años"

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart habló sobre la situación de Michelle Onetto, influencer acusada de hacer bullying durante su etapa escolar en el Liceo Naval Almirante Guise. El piloto cuestionó que algunas marcas hayan decidido desvincularse de ella por hechos que, según planteó, ocurrieron varios años atrás.

Mario Hart sale en defensa de Michelle Onetto

Durante la emisión del viernes 25 de septiembre del programa digital Sin + Que Decir, Mario Hart se refirió a la situación de Michelle Onetto, conocida en redes como Ñengo, luego de que varias empresas anunciaran su distancia de la influencer.

El conductor aclaró que no conoce personalmente a Ñengo y que tampoco tenía todos los detalles de los testimonios difundidos en redes sociales. Sin embargo, centró su comentario en el tiempo que habría transcurrido desde los hechos denunciados.

Mario Hart se preguntó si las marcas deberían considerar también la conducta actual de una persona antes de poner fin a una relación comercial. Para explicar su punto, mencionó que se trataría de situaciones ocurridas años atrás.

"No sé hace cuántos años pueda haber sido este acto, amenaza, este suceso", comentó la expareja de Korina RIvadeneira.

Luego, planteó que durante ese tiempo una persona puede experimentar cambios y madurar. En ese sentido, sostuvo que Michelle Onetto podría no ser actualmente la misma persona que describen los testimonios.

"En este momento, de repente Ñengo puede haber cambiado, puede haber mejorado como persona", señaló durante el programa.

Incluso, Hart añadió que también podría haber pasado por un proceso de madurez con el paso de los años. "Puede haber madurado", expresó.

Mario Hart cuestiona a marcas

Mario Hart insistió en que su comentario no buscaba determinar responsabilidades sobre las acusaciones contra Michelle Onetto, sino cuestionar la decisión de las empresas que decidieron tomar distancia de ella.

El conductor explicó que le llamaba la atención que una agencia y determinadas marcas terminaran sus vínculos comerciales por situaciones que, según su planteamiento, no serían recientes.

"Lo que a mí me llama la atención es que en este momento la agencia y las marcas con las que ella trabajaba se deslinden de ella por algo que sucedió hace cinco años, cuando de repente esta chica ahorita tiene una buena imagen", manifestó.

Así, Mario Hart salió en defensa de Michelle Onetto, influencer acusada de hacer bullying durante su etapa escolar en el Liceo Naval Almirante Guise, y cuestionó que las marcas tomen distancia por hechos ocurridos años atrás.