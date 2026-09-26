Trump rechaza la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz: "Ese acuerdo no es aceptable"

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que ha rechazado el plan de siete días presentado por Irán para reabrir el paso marítimo por el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra.

¿Qué propuso Irán para reabrir el estrecho de Ormuz?

Como se recuerda, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, señaló a la prensa en la sede de la ONU en Nueva York, que su país le propuso a Estados Unidos un acuerdo que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz en una semana, a cambio que Washington acepte condiciones.

"Irán ha transmitido a Estados Unidos, a través de Catar, un plan concreto de siete días. Si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho podrá reabrirse y se restablecerá el paso marítimo normal en un plazo de siete días", dijo Araghchi en la ONU.

El acuerdo de Irán planteaba un cese de todas las hostilidades en Medio Oriente durante siete días, incluida Líbano. Los mismos reportes agregan que también se prevé la liberación de activos iraníes congelados, valorados en al menos 12.000 millones de dólares, así como el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní y el fin del bloqueo naval estadounidense contra Irán.

Donald Trump rechaza acuerdo planteado por Irán

Sin embargo, en medio de los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones y buscar una salida al conflicto entre ambos países, el presidente de EE. UU., Donald Trump, tuvo una postura firme y rechazó la propuesta de Irán, este sábado 26 de septiembre.

"Hicieron una propuesta, pero la rechacé. (...) Quieren hacer un acuerdo, lo cual está bien, a mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable", respondió el mandatario a la prensa en los jardines de la Casa Blanca antes de abordar su helicóptero, el Marine One.

Trump: "I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately ... we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait ... that deal would not be acceptable. They want to immediately open the Hormuz Strait." pic.twitter.com/iqlz69Wsz2 — Aaron Rupar (@atrupar) September 26, 2026

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