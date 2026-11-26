26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tuneladora Micaela culminó su labor en la construcción del primer metro subterráneo del Perú, tras completar la excavación de más de 11 kilómetros de túneles. La maquinaria perforó 7,2 kilómetros del ramal de la Línea 4 y otros cuatro kilómetros de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, dando paso a su desmontaje y retiro.

Según comunicó la concesionaria mediante sus redes sociales, el equipo fue desmontado y extraído a través del Pozo de Ventilación PV4-7 BIS, situado en la avenida Elmer Faucett, en el Callao. Ante ello, la entidad detalló que todos los componentes de la maquinaria serán trasladados posteriormente hacia la Planta de Dovelas.

MTC

Más de 11 kilómetros de excavación

Como se sabe, la tuneladora inició sus operaciones el 27 de noviembre de 2022. Posteriormente, continuó con las labores de perforación del ramal de la Línea 4, cubriendo el trayecto desde la estación Gambetta hasta la estación Carmen de la Legua, en el Callao.

El último recorrido de Micaela finalizó el pasado 22 de octubre, fecha en la que arribó a la estación Carmen de la Legua. Con este arribo, concluyeron las excavaciones de las estaciones correspondientes tanto a la Línea 2 como al ramal de la Línea 4.

Cabe mencionar que el nombre de la máquina fue elegido en homenaje a Micaela Bastidas, prócer de la independencia del Perú que participó junto a Túpac Amaru II en la rebelión contra el dominio español. Según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la denominación fue propuesta por Rene Tello.

35 kilómetros y trabajos pendientes

No obstante, la culminación de las excavaciones subterráneas no marca el término de la obra. Para que el proyecto entre en funcionamiento integral, todavía restan diversas etapas técnicas en la infraestructura ferroviaria de Lima y Callao.

En esa línea, aún quedan pendientes los trabajos de construcción civil, acabados, instalaciones electromecánicas y sistemas ferroviarios. Estas labores son necesarias para habilitar los espacios perforados por la tuneladora y poner en marcha el servicio de transporte.

Finalmente, el proyecto de la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 contempla, en conjunto, 35 kilómetros de recorrido y 35 estaciones. De ese total, 27 corresponden a la Línea 2 y ocho pertenecen al ramal de la Línea 4, completando así el trazado planificado para los usuarios.