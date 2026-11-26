26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ricardo Belmont anunció la expulsión de Heber López Letona del Partido Cívico Obras, luego de denunciar que el diputado impulsó y gestionó una propuesta para modificar el reglamento de la bancada. El fundador también acusó al vocero Víctor Piñán de promover la iniciativa sin consultarle.

¿Qué cambios buscaba impulsar Heber López en Obras?

Mediante sus redes sociales, Ricardo Belmont cuestionó que el diputado Heber López impulsara cambios en el reglamento sin consultarle y señaló que la propuesta permitiría modificar la elección de representantes de la bancada de Obras.

Según señaló, Víctor Piñán, vocero parlamentario, también promovió la iniciativa, mientras que López se encargó de recoger las firmas. La propuesta contemplaba modificar los artículos 9, 10 y 11 para que los 14 integrantes pudieran elegir a su representante.

Como parte de su denuncia, Belmont difundió un audio atribuido a Heber López, en el que explica el nuevo mecanismo de elección de representantes de la bancada parlamentaria de Obras.

"En el anterior reglamento lo debe elegir, o bien sea Ricardo Belmont o Daniel Barragán; ahora acá nos está dando facultad a todos los miembros, a los 14, de poder elegir un representante", sostuvo.

El fundador de Obras calificó lo ocurrido como una traición y afirmó que Dina Hancco y Agrippina Flores retiraron sus firmas después de conocer el contenido de la propuesta. También cuestionó que los cambios se gestionaran sin su conocimiento.

#URGENTE Ricardo Belmont también ANUNCIA LA EXPULSIÓN de Obras del diputado Hebert López por presuntamente ser quien estaba recolectando las firmas del documento con los cambios en el reglamento interno de la bancada, sin que le hayan consultado. "HE SIDO TRAICIONADO", enfatiza... pic.twitter.com/1r1lrZfda4 — Rodrigo Chillitupa (@RodrigoCT_94) November 26, 2026

Belmont anuncia expulsión y cambios en la dirigencia

El fundador de Obras anunció que López afrontará un procedimiento interno y que tendrá derecho a presentar sus descargos antes de concretarse su salida. Belmont sostuvo que el diputado era quien estaba haciendo circular el documento y adelantó que sería expulsado de la agrupación política.

Además, el dirigente indicó que convocará al Comité Ejecutivo Nacional en una semana para evaluar cambios en la Secretaría General y en la representación legal del partido. La reunión fue anunciada como parte de las medidas que adoptará tras la controversia por el reglamento.

Durante su transmisión, Belmont también cuestionó la contratación de personal vinculado al Congreso y afirmó que la Secretaría General habría incorporado a más de 150 trabajadores sin consultarle. Señaló que revisará la distribución del personal y la participación de personas relacionadas con otras agrupaciones políticas.

La disputa en el Partido Cívico Obras tiene como eje la modificación de su reglamento interno y las funciones de sus representantes parlamentarios. Belmont anunció la expulsión de Heber López, señaló a Víctor Piñán por promover la iniciativa y convocará a la dirigencia para evaluar medidas.