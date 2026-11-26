26/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un jugador que llegó a Alianza Lima y destacó rápido fue Kevin Serna, quien en poco tiempo en La Victoria fue visto por el poderoso Fluminense de Brasil y fichado en 2024. Aunque tiene continuidad con el 'Flu', el agente del colombiano habló sobre su futuro y un posible retorno a tienda blanquiazul.

¿Regresa a Alianza Lima?

Durante una reciente emisión del programa de internet 'Fuera de Juego', el representante del atacante, el uruguayo Narciso Algamis, señaló que su representado no descarta la posibilidad de volver algún día al fútbol peruano. Habló también sobra la posibilidad que tiene de emigrar al balompié europeo y el rechazo a una oferta de Rusia.

"Él siempre quiere, le encanta Perú, no se imaginan cómo le gusta. Hay que tener en cuenta que el 17 de diciembre cumple 29 años, no es fácil para un jugador de esas edad, a pesar que físicamente es un animal, es muy difícil, puntual. De Europa directo, no, puede haber algo de Sudamérica, la MLS", sostuvo.

Con respecto a su contrato, señaló que su vínculo con Fluminense culmina en diciembre del 2028 y con opción a ampliarlo por uno más. Ante la posibilidad de un regreso a Alianza Lima, fue puntual y aseguró que Kevin Serna no descartaría la opción. "Si tiene que ganar menos, gana menos. Tiene un corazón para venir al Perú que no imaginan".

Desde su llegada en 2024, el extremo colombiano ha disputado 144 partidos con el 'Flu', anotando 26 goles y dando 14 asistencias. Cabe recordar que llegó junto al central brasileño Ignácio, que militaba en Sporting Cristal y a inicios del 2025 se les unió el defensa argentino Juan Pablo Freytes que vestía la camiseta blanquiazul.

Trayectoria de Kevin Serna en Perú

En 2021 el colombiano nacido en Popayán firmó por Los Chankas (conocido a inicios de ese año como Cultural Santa Rosa), disputando la Liga2 y gracias a su buen nivel, dio el salto a primera, uniéndose al año siguiente a ADT de Tarma.

Sus buenas actuaciones durante dos campañas le valieron para que la directiva victoriana se fije en él y decida ficharlo para el 2024 y solo medio año después, dio el salto al Brasileirao.

El agente de Kevin Serna, Narciso Algamis, habló sobre el presente de su representado en un podcast local y aseguró que el colombiano tiene la intención de volver algún día al Perú, con preferencia en Alianza Lima. Sin embargo, precisó que tiene otras ofertas y que su contrato con Fluminense vence a fines del 2028.