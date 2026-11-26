26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este jueves la aprobación de una línea de financiamiento de US$ 10.000 millones para el Perú durante los próximos cuatro años, según anunció la presidenta de la República, Keiko Fujimori, tras suscribir el acuerdo con el titular del organismo multilateral, Ilan Goldfajn.

Sectores beneficiados

El monto se divide en US$ 6.000 millones orientados a proyectos de inversión pública y US$ 4.000 millones canalizados a través de BID Invest para el sector privado, lo que representa un incremento cercano al 60 % frente a lo ejecutado por el organismo en el país durante el cuatrienio previo.

De acuerdo con las precisiones ofrecidas por Goldfajn, los recursos se concentrarán en cuatro grandes líneas de intervención: educación, resiliencia frente a eventos climáticos extremos como el Fenómeno El Niño, seguridad y productividad.

En el ámbito educativo se contempla financiar la capacitación docente, la digitalización de escuelas, la construcción de nuevos centros y la reducción de la brecha de infraestructura, mientras que en productividad se apunta a agilizar trámites mediante herramientas digitales y evitar trabas normativas laborales.

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La presidenta Keiko Fujimori anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una línea de crédito de US$10.000 millones para el Perú, destinada a financiar proyectos durante los próximos cuatro años. "Está dividido en dos bloques: US$6.000 millones para... pic.twitter.com/YnkdTeCV2Q — Canal N (@canalN_) November 26, 2026

Resiliencia ante El Niño, seguridad y otros créditos multilaterales

En materia de resiliencia climática y agua, el acuerdo prevé US$ 1.200 millones vinculados al Fenómeno El Niño, distribuidos en US$ 400 millones para atención inmediata y US$ 800 millones para infraestructura hídrica y otras intervenciones, además de proyectos como el sistema de agua y saneamiento de Juliaca, que contará con US$ 600 millones tras 18 años de demora.

En seguridad, las iniciativas consideran mejoras vinculadas al sistema penitenciario y acciones orientadas a reducir los homicidios.

Durante su participación desde Cusco en la clausura de CADE 2026, la mandataria también señaló que el financiamiento multilateral se suma a otros US$ 6.000 millones aprobados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), elevando a US$ 16.000 millones el total de líneas crediticias para proyectos estratégicos, incluida la edificación de dos penales.

Presidenta se reunión con el titular del BID, Ilan Goldfajn.

Asimismo, indicó que en el presupuesto público de 2027 se prioriza un crédito suplementario de 18,000 millones de soles para sostener el ritmo económico, atender a las familias golpeadas por el fenómeno El Niño y concluir obras pendientes.

La aprobación de esta línea de crédito busca así respaldar durante los próximos cuatro años iniciativas clave en infraestructura, agua, educación, seguridad y prevención frente a El Niño. El despliegue efectivo de estos fondos y su articulación con otras líneas de crédito y el presupuesto de 2027 marcarán el alcance de las intervenciones en el país.