26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 26 de noviembre del ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Angello Tangherlini Casal, sostuvo una reunión con representantes de los gremios y asociaciones de mototaxistas de Loreto. La finalidad fue atender las dificultades que tienen para el acceso al subsidio económico destinado frente al incremento de precios de los combustibles.

Para orientar a los transportistas

Con una sesión orientativa sobre el uso del aplicativo que ha habilitado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), inició la jornada. En ella, los conductores recibieron la información acerca del procedimiento para el registro, validar sus datos personales e ingresar el comprobante de compra del hidrocarburo.

Los representantes de los gremios tuvieron su turno para exponer las principales barreras que tienen para acceder al beneficio económico, entre ellas, la validación de sus licencias de conducir, seguros y otros requisitos que exige la plataforma. Con esto, podrán identificar los aspectos que necesitan ajustes y dar opciones para obtener el subsidio.

🛺🇵🇪 El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de los gremios y asociaciones de mototaxistas de #Loreto, con el objetivo de atender sus dificultades para acceder al subsidio económico destinado a mitigar el impacto del incremento del precio de los combustibles. La jornada se inició con una sesión de orientación técnica sobre el uso del aplicativo habilitado por el @MEF_Peru, en la que los conductores recibieron información sobre el procedimiento de registro, la validación de sus datos y el ingreso de los comprobantes de compra de combustible. 👨‍💻 Posteriormente, los representantes de los gremios expusieron las principales barreras que enfrentan para acceder al beneficio, entre ellas los inconvenientes en la validación de sus licencias de conducir, los seguros y otros requisitos solicitados por la plataforma. 🔈 "Sabemos que los mototaxistas enfrentan dificultades para acceder a este subsidio. Por ello, trabajaremos en una propuesta que simplifique su acceso a fin de facilitar que más conductores puedan beneficiarse", destacó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini Casal. 🗞️ Más información: https://t.co/s0A9jlA9tG — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) November 26, 2026

"Sabemos que los mototaxistas enfrentan dificultades para acceder a este subsidio. Por ello, trabajaremos en una propuesta que simplifique su acceso a fin de facilitar que más conductores puedan beneficiarse", destacó el ministro de Transportes y Comunicaciones", manifestó el titular del MTC.

Al respecto, el ministro Tangherlini anunció que se trabajará en proponer un nuevo decreto de urgencia que contemple la ampliación del subsidio focalizado y temporal hasta el tercer trimestre del 2027. Además, señaló que se analizarán algunas alternativas que flexibilicen las condiciones de acceso al beneficio, lo que será presentado lo antes posible para que se evalúe y tramite.

Gobierno amplió recursos para el subsidio

Otro aspecto que el titular del MTC resaltó fueron los más de S/ 400 mil con los que el Gobierno amplió el subsidio al transporte terrestre. Como se recuerda, a través del Decreto de Urgencia N°011-2026, se estableció el subsidio temporal de S/ 4.00 por galón de gasolina o gasohol adquirido, con un límite mensual para los beneficiarios de S/ 100.

Esta medida se estableció para las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, para conductores de mototaxis categoría L5. Desde la publicación de la norma, esta cartera ha desarrollado acciones de difusión, articulación y orientación en coordinación con gobiernos locales y gremios de transportistas.

Para ayudar a los mototaxistas de Loreto a acceder al subsidio de combustible, el MTC se reunió con representantes de gremios y asociaciones de Loreto. Esto sirvió para que conozcan cómo registrarse en la plataforma habilitada por el MEF.