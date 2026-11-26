26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La sensación térmica en Lima llegó hasta los 37 °C este jueves 26 de noviembre, aunque los termómetros registraron temperaturas menores. La diferencia está relacionada con factores meteorológicos como la humedad y el viento, que influyen directamente en cómo el cuerpo percibe el calor.

¿Qué factores influyen en la sensación térmica?

La Molina registró la mayor sensación térmica de Lima, con 37 °C, pese a que la temperatura del aire llegó a 32 °C. En Carabayllo, la percepción de calor alcanzó los 36 °C, mientras que otros distritos también reportaron valores elevados durante el jueves.

San Juan de Lurigancho registró 35 °C de sensación térmica, seguido de Santa Anita y Jesús María, con 34 °C. En San Martín de Porres, Santiago de Surco y Villa María del Triunfo, el indicador llegó a 33 °C durante la jornada.

Según el Senamhi, los 37 °C representan la sensación térmica más alta registrada durante el año. Estas condiciones están relacionadas con las altas temperaturas y la humedad presentes en Lima, factores que influyen en cómo las personas perciben el calor.

Clima · Lima Metropolitana Temperatura por estación Lectura SENAMHI: 26/11/2026, 18:00 h SENAMHI PROMEDIO 26.9 °C 11 estaciones MÁS CÁLIDO 28.3 °C SJL MÁS FRESCO 25.0 °C V.M.T. San Juan de Lurigancho 28.3° Carabayllo 28.0° Von Humboldt 27.7° San Martín de Porres 27.4° Ceres 27.4° Campo de Marte 27.0° Santa Anita 26.9° Las Palmas 26.7° Ñaña 26.4° Chosica 25.3° Villa María del Triunfo 25.0° Fuente: SENAMHI / Andina · Lectura estática de referencia

La sensación térmica no es igual a la temperatura que marcan los termómetros . Mientras las estaciones meteorológicas registran el calor ambiental, este indicador refleja cómo lo siente el cuerpo. Para calcularlo, el Senamhi utiliza el índice de calor, conocido como Heat Index.

La humedad, la temperatura y la velocidad del viento influyen en esta percepción. Cuando hay mucha humedad, el sudor se evapora con mayor dificultad y el cuerpo pierde menos calor. Además, la edad, el metabolismo, la salud y la vestimenta también pueden modificar cómo cada persona siente el calor.

Índice de Calor - Lima Metropolitana Índice de Calor (Sensación Térmica) - Lima Metropolitana < 24°C (Confortable) 24°C - 26.9°C (Cálido) 27°C - 31.9°C (Precaución) 32°C - 38.9°C (Precaución Extrema) ≥ 39°C (Peligro)

Alerta meteorológica y recomendaciones ante el calor

El aviso meteorológico N.° 485 advierte sobre el incremento de las temperaturas en la costa y la sierra desde el jueves 26 hasta el sábado 28 de noviembre. El Senamhi pidió a la población adoptar medidas de protección frente a estas condiciones cálidas.

"Utilizar sombreros de ala ancha, prendas de manga larga y protectores solares", recomendó el Senamhi a través de sus redes sociales, como parte de las medidas para protegerse de la exposición a la radiación solar durante estos días de temperaturas elevadas.

Los registros de hasta 37 °C de sensación térmica en Lima coinciden con el aviso vigente por el aumento de temperaturas. La humedad y el calor explican el bochorno reportado en varios distritos, mientras el Senamhi recomienda protegerse durante esta jornada en la capital peruana.