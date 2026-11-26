26/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El excandidato presidencial de Venezuela, Edmundo González Urrutia, anunció este jueves que en la próxima semana estará de vuelta en su país, para participar de una actividad religiosa. Su regreso se dará en el marco de una mayor apertura del régimen chavista, que hace poco permitió el retorno dela opositora María Corina Machado.

Participará en una peregrinación

A través de sus redes sociales, el político que participó de las últimas elecciones presidenciales de Venezuela, perdiendo de forma polémica, dio a conocer sobre su regreso. Primero, agradeció a sus compatriotas y familia que lo ha apoyado, así como a España, país que lo acogió durante su exilio.

"Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar? Después de tanto tiempo lejos de casa, me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes", publicó el excandidato presidencial de la oposición en su cuenta de X.

Hoy se celebra el Día de Acción de Gracias en otros países. La fecha me hace pensar en nuestras propias maneras de agradecer. Yo, en particular, tengo mucho que agradecer a los venezolanos, a España y a mi familia. Durante este tiempo lejos de Venezuela, sus mensajes, sus oraciones, su compañía y, sobre todo, su cariño me han hecho sentir cerca de casa. Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar? Después de tanto tiempo lejos de casa, me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes. — Edmundo González (@EdmundoGU) November 26, 2026

Desde setiembre del 2024 luego de ser derrotado en los comicios frente a Nicolás Maduro, el ex postulante de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición opositora, se exilió en el país ibérico. Esto debido a una orden de captura en su contra, que anunció en su momento, parte de una persecución judicial.

Cabe recordar que su aliada María Corina Machado regresó a su país el pasado 25 de octubre y en ese contexto, había anticipado el retorno de González Urrutia. "Llegó ese hombre enorme y valiente, Edmundo, que recibió el mandato. Y pronto lo tendremos aquí en Venezuela", manifestó en una actividad en la Universidad Central de Venezuela.

Una política del Gobierno

El jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que el Gobierno venezolano derogará la ley que inhabilita a los opositores de por vida, que imponía condenas en prisión de hasta 30 años. Esto lo comunicó luego de que se concrete un pacto con la oposición en el Parlamento.

Vamos a asumir la iniciativa legislativa para que la llamada Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo sea derogada... Esa ley obedeció a un momento muy puntual de una situación particular que vivía Venezuela", sostuvo el titular del Legislativo.

La próxima semana volverá a Venezuela luego de dos años el excandidato presidencial de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Este anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, en las que da a conocer que aprovechará su retorno para participar en una peregrinación a una virgen local.