26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La otra cara del impacto climático asociada al Fenómeno El Niño se hace sentir en la región San Martín, donde la escasez de lluvias y las altas temperaturas han golpeado con gran dureza a la cuenca del río Cumbaza y agravado las restricciones de agua potable.

Sin lluvias y sin agua

Según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), el registro de la estación hidrológica Cumbaza a las 6:00 a. m. de este jueves mostró un nivel de solo 0,80 metros y un caudal de 2,022 metros cúbicos por segundo (m³/s), reflejando una drástica caída hídrica que también alcanza al río Shilcayo y a las quebradas de Cachiyacu y Ahuashiyacu.

En Tarapoto, la situación se evidencia en el sector de La Bocatoma, a 1,5 kilómetros de la ciudad y punto clave de captación, donde el cauce del río Cumbaza luce seco, entre piedras, maleza y residuos, en medio de jornadas de verano amazónico con temperaturas que llegan a los 45 °C y sin pronóstico de lluvias.

La falta del recurso ha provocado cortes y restricciones prolongadas que afectan a Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo, con estimaciones de unos 60.000 pobladores golpeados por el desabastecimiento , obligando a muchas familias a recurrir a cisternas y a la compra de agua en timbos o embotellada con precios al alza y menor disponibilidad.

Factores climáticos, presión ambiental y recomendaciones

El SENAMHI vinculó este escenario al incremento de la temperatura diurna en la selva peruana (avisos meteorológicos N.º 474 y 480), un fenómeno que acelera la evaporación y la evapotranspiración y que profundiza el déficit hídrico.

A ello se suman factores locales como la pérdida de cobertura boscosa, las quemas agrícolas y la mayor presión sobre los recursos hídricos, elementos que restan capacidad de regulación natural a la cuenca para mantener su caudal.

Frente a este panorama, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente recomendó a la población priorizar el uso del agua potable para el consumo humano y las necesidades básicas, guardarla en recipientes limpios y bien tapados, evitar quemas agrícolas y proteger los bosques y cabeceras de cuenca.

Asimismo, exhortó a las autoridades y empresas prestadoras de saneamiento a utilizar el monitoreo hidrológico y meteorológico para planificar la distribución y activar medidas de contingencia.

El retroceso del caudal y los episodios de calor extremo en San Martín muestran cómo la falta de lluvias y las altas temperaturas ya tensionan el abastecimiento de agua en zonas como Tarapoto. La vigilancia técnica, la prevención local y una gestión oportuna del recurso resultan clave ahora para enfrentar las próximas semanas de inclemente calor.