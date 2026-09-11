José Luis Casas en contra de una Policía Municipal: candidato a Pueblo Libre propone cooperación con la PNP

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el candidato a la alcaldía de Pueblo Libre por Avanza País, José Luis Casas Carrión, marcó distancia frente a la propuesta de crear una Policía Municipal en Lima. Según explicó, su plan de gobierno está orientado a fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP) y no a quitarle competencias, apostando por un modelo de colaboración entre serenazgo y cuerpo policial.

"No estamos de acuerdo con la Policía Municipal, somos una propuesta de fortalecer a la PNP, no para restarle funciones, sino para que se destinen los recursos necesarios y se ejecute el plan Mariano Santos, que está vigente. [...] Nosotros no vamos a quitarle competencias a la Policía", señaló.

Plan para potenciar a serenos

Casas detalló que su propuesta contempla la modernización de las centrales de monitoreo mediante el uso de inteligencia artificial, con el fin de identificar patrones de riesgo y permitir una respuesta rápida ante emergencias. Esta tecnología, según indicó, sería clave para enfrentar tanto la inseguridad como la informalidad en el distrito.

El candidato también defendió la necesidad de capacitación constante del personal de serenazgo, acompañado de un mejor equipamiento y logística. La idea es que el serenazgo trabaje de manera articulada con la PNP, compartiendo información y estrategias.

Para ello, adelantó la creación de un Comando Especial de Seguridad Nacional Municipal, integrado por expertos en tiempo real y con presencia permanente, que coordinaría directamente con la Policía.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | En entrevista para Exitosa, el candidato a la alcaldía de Pueblo Libre por Avanza País, José Luis Casas Carrión, señaló que de entrar al municipio capacitará y equipará al serenazgo del distrito. Además, aseguró que su propuesta está en contra de la... pic.twitter.com/k9IoGIqoGs — Exitosa Noticias (@exitosape) September 12, 2026

"Vamos a trabajar con la PNP; con su mapa del delito y nuestro mapa, hacer las estrategias", explicó, subrayando que la clave está en la cooperación institucional y no en la creación de nuevas estructuras paralelas.

Lo que costaría el plan de seguridad

Respecto al presupuesto, Casas precisó que la municipalidad de Pueblo Libre cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de aproximadamente 70 millones de soles, de los cuales 13 millones están destinados a seguridad ciudadana.

Sin embargo, criticó que estos recursos no han sido correctamente distribuidos. Su propuesta, adelantó, tendría un costo inicial de al menos 1 millón de soles, principalmente destinado a tecnología y software, lo que se encuentra dentro del presupuesto disponible.

Con esta postura, el candidato busca diferenciarse de la iniciativa impulsada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que promueve la creación de una Guardia Municipal. Casas insiste en que la solución pasa por fortalecer la PNP y modernizar el serenazgo, evitando duplicidades y garantizando un uso eficiente de los recursos públicos.