Pamela López saca cara por su relación con Franco Portales: "Es una parte bonita de mi vida"

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López decidió responder a los cuestionamientos que surgieron tras confirmar su relación sentimental con Franco Portales. La influencer dejó en claro que, aunque su vida personal está expuesta a opiniones y comentarios, actualmente prefiere concentrarse en su felicidad y en vivir esta nueva etapa sin permitir que las críticas condicionen sus decisiones.

La trujillana oficializó su romance con el productor musical poco después de poner fin a su vínculo con Paul Michael. Esta situación llamó la atención de sus seguidores, quienes cuestionaron la rapidez con la que inició una nueva relación y consideraron que debería haber esperado más tiempo antes de volver a enamorarse.

Pamela pone el pecho por su relación

Pamela López explicó que es consciente de que estará expuesta tanto a comentarios favorables como negativos debido a su presencia pública. Sin embargo, sostuvo que mientras se encuentre tranquila y pueda continuar cumpliendo con sus responsabilidades personales y familiares, no considera necesario justificar cada decisión que toma respecto a su vida sentimental.

Asimismo, la influencer confirmó que ella y Franco Portales decidieron dar un nuevo paso y reconocerse oficialmente como pareja. No obstante, precisó que ambos están llevando su romance con calma y que no tienen intención de apresurar el proceso, pues consideran que esta etapa debe desarrollarse de manera natural.

"Entiendo las críticas, sé que estoy expuesta a las críticas buenas y no tan buenas, pero mientras yo me sienta feliz y siga cumpliendo mi labor de madre, mujer, hija, hermana y amiga, estoy tranquila (...) somos enamorados, es una parte bonita de mi vida, vamos paso a paso", explicó a influencer.

Por otro lado, Pamela López también respondió a los comentarios que calificaban a Franco Portales como su supuesto 'colágeno'. Frente a esta percepción, aclaró que el productor musical tiene 38 años, es soltero y no tiene hijos, por lo que rechazó las comparaciones que algunos usuarios realizaron con su anterior pareja.

Cueva prefiere no opinar de Pamela López

En medio de una entrevista, Cueva decidió no emitir mayores comentarios y mostró una actitud bastante más mesurada que en anteriores ocasiones. Asimismo, explicó que actualmente intenta mejorar la relación que mantiene con la madre de sus hijos, dejando de lado cualquier posible enfrentamiento.

En ese sentido, el futbolista dejó entrever que su prioridad es mantener una convivencia cordial con Pamela López por el bienestar de sus pequeños. Su respuesta llamó la atención debido a que, en otras oportunidades, sus declaraciones sobre su expareja habían generado polémica y terminado en fuertes intercambios públicos.

"No puedo hablar (...) Estoy tratando de llevar las cosas bien", dijo el futbolista, dejando en claro que su relación con la influencer estaría mejorando.

De esta manera, Pamela López defendió públicamente su relación y dejó claro que se encuentra contenta con esta nueva etapa. La influencer optó por restar importancia a las críticas y continuar enfocada en su bienestar, mientras disfruta de su romance con Franco Portales.