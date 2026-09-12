Mónica Cabrejos dedica emotivo mensaje a 'Yuca' tras su fallecimiento: "Saluda al tío Felpu, hasta siempre"

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mónica Cabrejos expresó su pesar por el fallecimiento de Enrique Espejo, conocido popularmente como 'Yuca', quien murió a los 75 años luego de atravesar una prolongada lucha por su salud. La periodista y psicóloga utilizó sus redes sociales para recordar al querido cómico y dedicarle unas sentidas palabras de despedida.

Mónica se despide de su amigo 'Yuca'

A través de su cuenta de Instagram, Cabrejos compartió un mensaje especial para el actor cómico, con quien tuvo la oportunidad de trabajar. En su publicación, recordó con cariño la personalidad de 'Yuca' y aquellos momentos que compartieron durante sus encuentros en el canal de televisión, donde él solía saludarla de una manera particular y afectuosa.

Asimismo, la comunicadora evocó las experiencias y anécdotas que Enrique Espejo guardó durante su trayectoria artística. Con nostalgia, destacó algunas de las características que lo hicieron una persona especial para quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir espacios laborales con él durante sus años en televisión.

"Hasta siempre Chiquillo!!! A veces de ánimos, a veces de malas, pero siempre estabas ahí saludando: Chiquilla, chiquilla. Solo tú te llevas esas vivencias que siempre guardaste celosamente de curiosas como yo. Vuela alto Chiquillo!!!! Y ya no hagas furcios que las luces se apagaron!!!! QEPD Yuquita!!!", escribió.

Finalmente, Mónica Cabrejos aprovechó su despedida para recordar a otros reconocidos artistas que también fallecieron y que fueron cercanos al ambiente artístico. Entre ellos mencionó a Ricky Tosso, Gordo Casaretto, Manolo, Felpudini y otros recordados personajes de la televisión peruana, expresando que todos ellos continúan siendo extrañados por sus seres queridos y colegas.

Mónica Cabrejos dedica emotiva despedida a Yuca

La muerte de Yuca

La salud de Enrique Espejo se complicó después de una fuerte caída dada en marzo del 2025. Tras ello, fue atendido inicialmente en el hospital Casimiro Ulloa, y luego trasladado al nosocomio Alberto Sabogal, donde permaneció internado durante varios meses debido a severas complicaciones de salud.

En diciembre del 2025, Jorge Benavides había se expresó públicamente sobre el delicado estado de salud de su compañero. Para junio de este año, Farfán señaló que el comediante ya se encontraba en casa. Ante ello, la partida de 'Yuca' cierra una trayectoria extensa en la comicidad peruana.

Su fallecimiento a los 75 años marca la despedida de un cómico que durante décadas participó en programas emblemáticos de la televisión peruana. Su carrera estuvo especialmente ligada a Jorge Benavides, con quien compartió distintos espacios de humor y televisión nacional.

Espejo se vinculó a personajes y sketches que marcaron distintas etapas de la televisión peruana. Durante sus años junto a Benavides, participó en espacios que tuvieron presencia constante en la pantalla y mantuvo una carrera desarrollada durante varias décadas.