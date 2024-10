Los Olivos: ¡De terror! Incendian librería y comerciantes acusan a extorsionadores por atentado

La criminalidad no cesa. Esta vez, una librería, ubicada en el mercado 'Enrique Milla Ochoa', en Los Olivos, terminó afectada, luego de que un sujeto le prendiera fuego en plena madrugada. Comerciantes acusan a extorsionadores por este nuevo atentado.

El equipo de Exitosa llegó hasta el distrito de Los Olivos y pudo constatar un escenario sumamente devastador. Y es que alrededor de las 2:30 de la mañana, un sujeto totalmente encapuchado y vestido de negro se acercó a uno de los stands ubicado entre la av. Central y la calle Orfeo, para, sin ningún tipo de problema, detonar un artefacto explosivo que redujo a cenizas toda la mercadería en su interior.

En declaraciones a nuestro medio, la dueña del stand afectado expresó su pesar al quedarse sin su mercadería, que era sustento para los hijos que tiene.

"Me quedé sin nada (...) sin poder sostener a mis hijos, por culpa de un delincuente que ha venido (...) el estado emergencia es un cero a la izquierda", dijo en un primer momento.

Enseguida, le pidió a la presidenta de la República, Dina Boluarte, mucho más apoyo para el pueblo, puesto que si hoy a ella le tocaba pasar por este mal momento, luego sería el turno de algún otro compañero.

"Le pidiera, que dé más apoyo al pueblo y si no es capaz, que dé un paso al costado. Ahora me toca a mí, mañana será a otro compañero y de ahí seguirán (...) me quedé sin nada, en cero", agregó.