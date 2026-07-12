Los Olivos: Delincuentes atacan bus de la orquesta "Las Estrellas de la Cumbia" dejando tres heridos de bala

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo atentado contra el rubro musical se produce en la capital. En esta oportunidad, las víctimas son tres integrantes de la orquesta "Las Estrella de la Cumbia", tras el ataque al bus donde dirigían a Trujillo, luego de cumplir una presentación en Independencia.

El hecho delictivo se produjo durante la mañana de hoy, domingo 12 de julio, cuando la unidad se encontraba estacionada en el cruce de la avenida Los Platinos con la Panamericana Norte, como referencia, el paradero "La Caseta" en Los Olivos.

Banda sufría extorsiones hace nueve meses

De acuerdo con lo señalado por el mánager de la orquesta, un auto cerró el paso al bus y a los pocos segundos llegó una moto para comenzar a disparar a la unidad que transportaba a la orquesta chiclayana. En ese sentido, se han contabilizado 13 casquillos de bala en el punto.

A consecuencia del brutal ataque armado en Lima Norte, dos heridos (conductores) de la agrupación fueron atendidos en el lugar de los hechos; mientras que, un músico fue trasladado al hospital del distrito, donde los primeros reportes indican que su situación es "estable".

Lo perpetrado guardaría relación con las amenazas extorsivas recibidas desde noviembre de 2025 por la presunta organización criminal "La Jauría", la cual le había exigido 20 000 soles a la agrupación para dejarlos trabajar sin atentar contra sus miembros o familiares. Ante esta situación, la banda evalúa paralizar sus presentaciones.

"Tendremos que reunirnos, la parte administrativa con la parte de personal, para coordinar qué es lo que se va a hacer. Pero, por el momento, tenemos para parar reunirnos y ver la situación en la que nos encontramos", señaló.

Cabe precisar que, al lugar llegaron peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público para realizar sus diligencias según ley, con la finalidad de esclarecer el hecho y con la ayuda de las cámaras de seguridad de la zona, identificar y posteriormente capturar a los delincuentes.

(Noticia en desarrollo...)