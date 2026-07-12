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Senamhi advierte lluvias intensas en la selva desde HOY, domingo 12 de julio: Conoce las regiones en alerta

Mediante su nuevo aviso meteorológico, el Senamhi alertó la ocurrencia de lluvias de hasta moderada intensidad en 11 regiones de la selva para las próximas 48 horas.

Advierten lluvias intensas por dos días en la selva.
Advierten lluvias intensas por dos días en la selva. Senamhi

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/07/2026

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta moderada intensidad en 11 regiones del Perú para las próximas 48 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que te encuentras en uno de los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 274 de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan las precipitaciones en las regiones de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali, desde la medianoche de hoy, domingo 12, hasta las 11:59 p. m. del lunes 13 de julio. 

Cabe precisar que, las lluvias en la selva peruana estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento, con velocidades cercanas a los 50 km/h. En ese sentido, para los días en mención se prevén acumulados de lluvia cercanos entre los 45 y 55 mm/día en la selva centro, así como en la selva sur.

Desde el Senamhi indican que estas precipitaciones están asociadas con el ingreso al territorio nacional del sexto friaje del año, el cual tendrá vigencia del  domingo 12 hasta el martes 14 de julio.

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Según el pronóstico de la entidad, la masa de aire frío ingresará por la selva sur en las primeras horas de hoy domingo, afectando inicialmente la región de Madre de Dios, para luego influir en otras zonas de la Amazonía peruana.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias

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Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período en alerta.

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