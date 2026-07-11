Migraciones suspende emisión de pasaportes por falla en plataforma del Reniec: ¿Cuándo se reanudará la atención?

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La suspensión temporal de los servicios virtuales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ya comenzó a generar efectos en otras entidades del Estado.

Este sábado 11 de julio, la Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que no podrá emitir pasaportes electrónicos a nivel nacional debido a que el mantenimiento de la plataforma tecnológica del Reniec impide validar la información de los ciudadanos.

A través del Comunicado N.° 006-2026, la entidad explicó que la emisión de pasaportes depende de la interoperabilidad con los sistemas del Reniec, por lo que la interrupción de estos servicios imposibilita continuar con el proceso de identificación de los usuarios.

Migraciones confirma suspensión de emisión de pasaportes

En el documento oficial, Migraciones precisó: "Debido al mantenimiento de la plataforma tecnológica del RENIEC, no podemos realizar la validación de datos de los usuarios para la emisión del pasaporte electrónico a nivel nacional".

Asimismo, la institución informó que viene coordinando con Reniec para restablecer el servicio lo antes posible y pidió comprensión a la ciudadanía por los inconvenientes ocasionados.

📣#COMUNICADO | La Superintendencia Nacional de Migraciones informa lo siguiente: pic.twitter.com/CCQqlODtUK — Migraciones Perú (@MigracionesPe) July 11, 2026

En esa línea, indicó: "Estamos coordinando con RENIEC para el restablecimiento de la interoperabilidad de los sistemas. El próximo lunes 13 de julio, se reanudará el servicio de expedición de pasaportes , a nivel nacional".

No obstante, aclaró que la Agencia de Atención al Ciudadano ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, encargada de emitir pasaportes de urgencia, retomará sus actividades apenas se solucionen las fallas en los sistemas del Reniec.

Finalmente, Migraciones reafirmó su compromiso con los usuarios al señalar: "Desde Migraciones agradecemos la comprensión de la ciudadanía y reafirmamos nuestro compromiso de brindar servicios con seguridad, eficiencia y transparencia".

Suspensión de Reniec ya afecta otros servicios del Estado

El anuncio de Migraciones se produce pocas horas después de que Reniec informara la suspensión temporal de sus servicios virtuales por trabajos de mantenimiento en su plataforma tecnológica.

Como consecuencia, miles de ciudadanos no pudieron realizar trámites en línea como la renovación o duplicado del Documento Nacional de Identidad (DNI), la obtención de copias certificadas de actas, la actualización del DNI electrónico y otros procedimientos digitales.

📣 Informamos a nuestros usuarios sobre mantenimento de servicios. #Reniec pic.twitter.com/mjIFtd0QhL — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) July 11, 2026

La caída de la plataforma también se da en un contexto complicado para la entidad, que recientemente comunicó la suspensión de la atención presencial durante los fines de semana debido a limitaciones presupuestarias.

Ahora, la interrupción tecnológica no solo afecta a quienes buscaban realizar trámites virtuales, sino que también impacta directamente en los servicios que dependen de la validación de datos del Reniec , como la expedición de pasaportes por parte de Migraciones.

La situación evidencia la importancia de la interoperabilidad entre las entidades públicas y cómo una falla tecnológica puede repercutir en diversos servicios esenciales para los ciudadanos.

Mientras Reniec culmina las labores de mantenimiento, tanto la emisión de pasaportes como varios trámites digitales permanecerán suspendidos hasta el restablecimiento completo de los sistemas previsto para este lunes 13 de julio.