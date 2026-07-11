Corte de agua en Lima el 12 y 13 de julio: Distritos, zonas y horarios de la suspensión temporal

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua sorprenderá el 12 y 13 de julio. Sedapal informó qué distritos de Lima se verán afectados y en qué horarios será la suspensión temporal del servicio en ambos días. ¿Tu zona está en la lista?

Sedapal confirma corte de agua en Lima: ¿Cuál es el motivo?

No solo este sábado 11 de julio habrá corte de agua, sino también el domingo 12 y lunes 13, de acuerdo al último reporte de Sedapal, dado a conocer a través de su canal de difusión de WhatsApp. De acuerdo al anuncio, la interrupción se debe a los trabajos de mantenimiento preventivo que se ejecutará con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad.

Es por ello, que insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del recurso hídrico en recipientes limpios para aminorar el impacto de la suspensión que será en determinados distritos de Lima y en horarios que variarán conforme los trabajos que se realicen en cada zona.

Distritos afectados por corte de agua el 12 de julio

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por labores de mantenimiento, así como interrupciones imprevistas, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, te revelamos qué zonas se verán afectadas con la medida el domingo 12 de julio:

Sin agua en Ate

Desde las 3:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Huaycán zona O, UCV 185, 187, 178, 195 (R-B5), A.H. Huaycán zona Q, UCV 24 de Diciembre (R-B6), UCV 199 y 196B, Ampliación UCV 200B, 200, 230 y 231 (R-B9), A.H. Huaycán zona Z (CR-284 ALA), UCV 233, 233B, 233E (R-236 ALA), UCV 233B y 233E (parte alta), Ampliación Santa Rosa.

Zonas y horarios del corte el 13 de julio

Asimismo, la empresa estatal precisó que el corte de agua también se ejecutará el lunes 13 de julio, llegando a afectar diversos sectores de Lima, que te mostramos a continuación:

En Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Túpac Amaru Mzs. R-T, P-X.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. José María Arguedas. También estas zonas de SJL no contarán con el recurso hídrico el lunes:

Zonas afectadas en SJL el 12 de julio, según Sedapal.

En Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en P.J. José C. Mariátegui sector 30 de Agosto. Cuadrante: A.H. José C. Mariátegui 1ra, 3ra y 7ma etapa, P.J. Vallecito Bajo, A.H. 30 de Agosto, A.H. Santa Rosa de Belén, San Gabriel Bajo (Mzs. A, B, D, H, I, J, K, L , M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3 y E3), Ampliación Vista Alegre, A.H. Garcilaso de la Vega, Ampliación 1ro de Mayo (pilón), P.J. Arenal Alto.

Sin servicio temporal en Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. El Pinar. Cuadrante: Av. Trapiche, Av. Micaela Bastidas, Av. Porvenir, calle 17, calle 13, Av. Los Chasquis, Av. Sangarará, Av. Universitaria, Av. Los Incas.

Según Sedapal, el corte de agua el 12 y 13 de julio se desarrollará de forma gradual, conforme al cronograma previsto para cada distrito de Lima que te revelamos líneas más arriba. Toma tus precauciones.