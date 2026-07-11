Vía Expresa: Auto queda destruido tras impactar contra guardavía cerca a la estación Canadá del Metropolitano

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un aparatoso accidente de tránsito alarmó a conductores y pasajeros que transitaban por la Vía Expresa durante la madrugada de este sábado 11 de julio. Un automóvil se despistó e impactó violentamente contra el guardavía a la altura de la estación Canadá del Metropolitano, en el límite de los distritos de La Victoria y Jesús María, dejando el vehículo completamente destruido y a una pareja atrapada entre los fierros.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:30 a. m. De acuerdo con la información preliminar, el conductor se habría quedado dormido mientras manejaba , perdiendo el control de la unidad antes de estrellarse contra la estructura de seguridad de la vía.

Debido a la fuerza del impacto, la parte delantera del vehículo quedó seriamente dañada, lo que obligó a una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Bomberos realizaron rescate de alta complejidad

Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender la emergencia. Los rescatistas tuvieron que cortar parte de la carrocería del automóvil para liberar a los dos ocupantes, un hombre y una mujer de entre 30 y 35 años, quienes permanecían atrapados tras el choque. Posteriormente, ambos fueron puestos a buen recaudo para recibir atención médica.

Las imágenes difundidas tras el accidente evidenciaron la magnitud del impacto. El automóvil terminó prácticamente destruido en su parte frontal, mientras varias piezas quedaron esparcidas sobre la pista. Pese a ello, la rápida respuesta de los bomberos permitió evitar un desenlace fatal.

Pareja queda herida tras el despiste y choque de su auto contra guardavías

Congestión vehicular tras el accidente

El accidente también generó importantes complicaciones para los conductores que se desplazaban en sentido de sur a norte por la Vía Expresa. Mientras se realizaban las labores de rescate y el retiro del vehículo siniestrado, solo un carril permaneció habilitado, provocando congestión vehicular durante las primeras horas de la mañana.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, aunque la principal hipótesis apunta a que el conductor se habría quedado dormido al volante.

Asimismo, se recordó la importancia de evitar manejar con fatiga o somnolencia, ya que esta condición reduce significativamente los tiempos de reacción y aumenta el riesgo de sufrir siniestros en carretera.

Este nuevo accidente vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de conducir sin el descanso adecuado. Si bien la pareja logró sobrevivir gracias a la rápida intervención de los bomberos, el hecho evidencia la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar tragedias en una de las principales vías de la capital.