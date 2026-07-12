Argentina: Detienen a presunto narco mexicano con orden de captura internacional buscado por la Interpol

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Secretaría de Inteligencia de Estado de Argentina (SIDE) anunció la captura de Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, ciudadano mexicano buscado por la justicia de Estados Unidos bajo cargos relacionados con el narcotráfico, quien mantenía una orden de arresto internacional emitida por ese país.

En colaboración con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, el operativo se coordinó después de detectar su ingreso al país. La Policía Federal Argentina lo localizó y arrestó en un hotel del barrio de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires.

Ya tenía antecedentes

De acuerdo con las autoridades argentinas, el ciudadano mexicano es requerido por la Justicia del Distrito Norte de Illinois por los delitos de posesión, distribución y comercialización de más de diez kilogramos de cocaína, en una causa iniciada en 2016.

Asimismo, había obtenido la libertad bajo fianza, pero posteriormente violó las condiciones impuestas y no se presentó ante los tribunales, quedando en calidad de prófugo y viendo como Argentina su lugar de escape.

El arresto de Rodolfo Junior nacido en 1988 tuvo lugar en el lobby de un hotel de lujo en Puerto Madero, Buenos Aires. El operativo encabezado por la Policía Federal Argentina, se realizó tras la emisión de una circular roja de la Interpol solicitada por la justicia de los Estados Unidos.

Este es Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, narco mexicano. Hoy INTERPOL emitió una notificación roja para su captura con fines de extradición, por un pedido de la Justicia de los Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.



Gracias a una investigación de la SIDE, en... pic.twitter.com/I9aya3Mar4 — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) July 11, 2026

El proceso de la detención

Aguirre Covarrubias fue presentado públicamente por las autoridades argentinas, primero vestido de traje y luego con el torso descubierto, donde se le pudo observar un tatuaje con la frase "Prefiero morir de pie que vivir de rodillas".

Las autoridades del país sudamericano aún no han determinado si pertenece a algún grupo criminal pero que sí tenía un pasaje de salida programado hacia Colombia. Ante los investigadores, el detenido sostuvo que su presencia en este país se debía a motivos laborales.

Inclusive aseguró que trabajaba para una empresa de medicina regenerativa y que había viajado para participar en un congreso médico; afirmando que el evento de la compañía se llevaría a cabo el mismo fin de semana de su captura.

El hotel Hilton, lugar donde se realizó la captura de Rodolfo Aguirre. (Difusión)

La ministra de Seguridad informó que todo este caso quedará en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti quién será la encargada de hacer todo el procedimiento de extradición solicitado por Estados Unidos.

Con la detención concretada del presunto narco en Buenos Aires, el caso avanzará hacia la fase judicial, en la que las autoridades argentinas definirán los pasos legales de este ciudadano mexicano que intentaba mantener un perfil bajo, ahora todo quedará en mano de la justicia americana que determinará su situación.