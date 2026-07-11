Corte de LUZ en Lima y Callao el 12 y 13 de julio: ¿Qué distritos se quedarán sin electricidad y a qué hora?

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz sorprenderá a vecinos de Lima y Callao. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico el 12 y 13 de julio, según el último comunicado de Pluz Perú.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y Callao?

La empresa Pluz Perú anunció que realizará nuevo corte de luz en distintos sectores de Lima y el Callao debido a los trabajos de mantenimiento preventivo y acciones que permitan seguir reforzando la infraestructura eléctrico, con el propósito de mejorar la calidad del servicio y evitar averías futuras en la red.

De acuerdo al cronograma oficial, la suspensión del servicio será en horarios diferenciados y comprenderá zonas residenciales, asociaciones de vivienda, urbanizaciones y sectores comerciales de diversos distritos, por lo cual, se recomienda a los usuarios tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de quedarse sin electricidad temporalmente.

Revisa si tienes corte de luz programado el 12 de julio

Para saber a tiempo si tienes un corte programado para el 12 y 13 de julio, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos se verána afectados el domingo:

Sin luz en Callao

Desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en Av. Elmer Faucett cdras. 20, 28, Urb. 22 Hetareas Mz. 5B, Jr. López Pazos cdras. 12, 13, Av. Morales Duarez cdra. 7, Jr. Chachapoyas cdra. 4.

En Jesús María

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. Arnaldo Marquez cdras. 6, 7, Av. Brasil cdras. 6, 7, Jr. Juan Antonio Ribeyro cdras. 1, 2, Jr. Nazca cdra. 2, Jr. Los Mogaburos cdra. 1, Av. Gral. Garzón cdras. 0, 1, 2, 6, 7, Jr. Gral. Silva cdras. 1, 2.

Corte de luz el 13 de julio: Distritos y horario de suspensión

La suspensión temporal del suministro eléctrico se desarrollará en distintos horarios, por lo cual también te revelamos qué zonas en Lima y Callao se verán afectadas con la medida el lunes 13 de julio:

En el Rímac

Desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en P.J. Los Ángeles Av. Las Mercedes cdras. 1, 2, Av. Condorcanqui cdras. 4, 5, 6, calle José Santos Chocano cdra. 4, calle José Gabriel Condorcanqui cdras. 5, 6, calle José Olaya cdras. 4, 5, 6, calle Los Héroes cdras. 5, 6, calle Manco Cápac cdra. 1, Jr. Chiclayo cdra. 3, calle Francisco de Zela cdras. 2, 5, Jr. Los Andes cdra. 1, Jr. María Parado de Bellido cdra. 1, Jr. Mariano Melgar cdra. 5, pasaje Santa Rosa cdra. 2.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en A.H. Nueva Vida zona C y Ampliación Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Agrup. Fam. Hijos de Juan Pablo II Mzs. A, B, Agrup. Fam. San Francisco de Asís Mz. F.

Pluz Perú anunció que el 12 y 13 de julio habrá nuevo corte de luz en diversos distritos de Lima y el Callao, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución.