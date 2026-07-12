¡Se van a EEUU!: Corazón Serrano ANUNCIA EXTENSA GIRA en norteamerica

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Corazón Serrano comunicó mediante sus redes sociales que realizará una serie de conciertos en Estados Unidos. Los shows comenzarán a finales de julio y durarán hasta el 23 de agosto.

¿Qué ciudades visitará la agrupación?

El grupo originario de Pacaiampa, de la provincia de Ayabaca, Piura, volverá a cantar en Estados Unidos después de su última presentación el año pasado. Serán un total de 13 conciertos, y principales ciudades que visitarán son Nueva York, Orlando, Miami, Chicago y Atlanta. A continuación, el itinerario que durará casi un mes.

El punto de partida será el 31 de julio en la ciudad de Elizabeth, New Jersey, en el local Ritz Theatre & Performinf Arts Center.

en la ciudad de Elizabeth, New Jersey, en el local Ritz Theatre & Performinf Arts Center. 1 de agosto: New York, NY - United Palace.

New York, NY - United Palace. 2 de agosto: Danbury, CT . Portuguese Cultural Central.

Danbury, CT . Portuguese Cultural Central. 6 de agosto: Orlando, FL - local por definir.

Orlando, FL - local por definir. 7 de agosto: Minneapolis, Saint Paul, MN - MYTH Live.

Minneapolis, Saint Paul, MN - MYTH Live. 8 de agosto: Miami / Hialeah, FL - STAGE Miam.

Miami / Hialeah, FL - STAGE Miam. 9 de agosto: Chicago, IL - Apollo´s 2000.

Chicago, IL - Apollo´s 2000. 14 de agosto: Atlanta / Duluth, GA - Atlanta Colliseum.

Atlanta / Duluth, GA - Atlanta Colliseum. 15 de agosto: Leesburg, VA - Droumavalla Farm Event Center.

Leesburg, VA - Droumavalla Farm Event Center. 16 de agosto: Queens / Corona, NY - New York Hall of Science.

Queens / Corona, NY - New York Hall of Science. 21 de agosto: Área Los Angeles / Long Beach, CA - Thunder Studios.

Área Los Angeles / Long Beach, CA - Thunder Studios. 23 de agosto: San José, CA - Meta Space 24/7 Event Center.

Un 2025 de ensueño

El año pasado, Corazón Serrano también realizó varios conciertos pero en distintos países de Sudamérica como Argentina, Ecuador, Chile y Bolivia. Agotando todas sus localidades, una masiva convocatoria tanto de compatriotas peruanos residentes como de público local. Además, también tuvo un show previo en Miami.

Grabarán nuevo tema

Edwin Guerrero Neira, productor, música Corazón Serrano, confirmó que una de sus ocho vocalistas, Cielo Fernández, será la encargada de ser la intérprete del nuevo sencillo "No dudes en volver". El cofundador de la banda de música sanjuanera confía que el tema va a gustar en todos sus seguidores.

Corazón Serrano anunció en sus perfiles de redes sociales su nueva gira en Estados Unidos que coomenzará el 31 de julio y finalizará el próximo 23 de agosto visitando las principales ciudades. El grupo de cumbia hace un llamado a sus fanáticos en el país norteamericano para que puedan comprar sus entradas y asistir a un show muy especial.