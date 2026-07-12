Keiko Fujimori asegura que le gustaría incluir al Perú en el Escudo de las Américas para combatir el narcotráfico con apoyo estadounidense

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, brindó una entrevista al medio colombiano Revista Semana donde se refirió a los objetivos que tendrá en su gestión, entre los que destaca su plan contra la inseguridad ciudadana con un eventual apoyo desde Estados Unidos, a través de su futuro homólogo Donald Trump.

Del mismo modo, la también lideresa de Fuerza Popular aseveró que tiene "muy buenas referencias" de Abelardo De La Espriella, a quien reveló que invitó a su juramento este 28 de julio; no obstante, le respondió que por el momento no iba a salir de territorio colombiano.

Se permitirá el apoyo hasta donde la Constitución y la ley lo permitan

Con respecto a la relación que tendrá el titular de la Casa Blanca, Keiko Fujimori mencionó que le gustaría incluir al Perú en el denominado Escudo de las Américas, una coalición militar y de seguridad impulsada por Donald Trump para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular.

En ese sentido, indicó que su Gobierno permitirá un eventual apoyo desde Washington, pero hasta donde la Constitución y las leyes peruanas lo permitan. Bajo esta consideración, destacó que el Perú sea un Aliado Importante No-OTAN y considerando a Estados Unidos como un "país aliado", mencionó que espera poder entablar comunicación muy pronto con el mandatario norteamericano.

"Todavía no hemos tenido la posibilidad de conversar con el presidente Trump. Esperamos poder hacerlo. Vamos a estar muy abocados, sobre todo, a hacer que el Estado vuelva a funcionar, y si tengo que viajar poco, pues me enfocaré especialmente en Perú. Me imagino que viajaremos a participar en la ONU y ahí espero tener alguna reunión bilateral", mencionó.

Es importante recordar que, a finales de junio último se dio el "primer contacto" entre Fujimori y la administración Trump, con el saludo recibido por parte de Marco Rubio (secretario de estado de EE. UU.), quien expresó su deseo de profundizar la "asociación de larga data" que mantienen ambos países, a fin de fortalecer sus objetivos comunes y las relaciones bilaterales.

Construcción de cuatro cárceles para los delincuentes en menos de ocho meses

En el marco de su estrategia para combatir la inseguridad ciudadana o para "recuperar el orden", tal como lo ha expresado a lo largo y después de su campaña electoral, Keiko Fujimori confirmó que en su gestión impulsará la creación de cuatro cárceles, en especial una para los delincuentes más peligrosos, teniendo como referencia a El Salvador y su presidente, Nayib Bukele, y la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

"Nosotros hemos planteado desde el plan de gobierno la construcción de por lo menos cuatro cárceles grandes y una para los criminales más avezados y los más peligrosos. Convocaremos a licitaciones internacionales y acá lo importante es hacerlo rápidamente. Sabemos que en El Salvador el presidente Bukele construyó estas cárceles en ocho meses; acá lo tenemos que hacer un poquito más rápido", indicó.

Del mismo modo, recordó que dicha estrategia la desarrolló Ecuador, por lo que no descartó "pedir colaboración a los países con mayor experiencia", a fin de concretar dicho plan lo más breve posible, la cual es una de las principales demandas de la ciudadanía.

La mandataria electa hizo un resumen de cómo será su relación con los países de la región, esperando tener comunicación y coordinación directa con Donald Trump para intensificar sus objetivos contra la delincuencia y flagelos conexos.