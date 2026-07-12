Universitario venció al Millonarios de Ureña: 'Cremas' ganaron en amistoso con doblete del 'Tunche' Rivera

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El estadio Monumetal de Ate volvió a abrir sus puertas. Universitario jugó la tarde del sábado 11 de julio, en plena jornada mundialista, un partido amistoso ante Millonarios de Colombia, quien contaba con pasados y queridos conocidos, Fabián Bustos (entrenador en el Centenario de 2024) y Rodrigo Ureña. La 'U' ganó por 2-0 con dos goles de José 'El Tunche' Rivera.

El once titular de Cúper

El estretega argentino, Héctor Cúper, quien asumío en las últimas jornadas del Apertura y la Copa Libertadores, realizó una modificación en el parado táctico de Universitario.

Ubicando, mediante un sistema 4-3-3, a Diego Romero en el arco; con Andy Polo y César Inga como laterales, la zaga central con Caín Fara y Matías Di Benedetto en la zaga central; el mediocampo repartido entre Jorge Murrugarra, Jairo Concha y la reciente contratación Adrían Quiróz (exChankas); y en el ataque Edison Flores, Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

El debut de Lapadula y Guivin

Asimismo, entre el inicio del segundo tiempo y a partir de los 67 minutos, se hicieron las variantes. Miguel Vargas en el arco, Jesús Castillo, Jordan Guivin (exADT de Tarma), Héctor Fértoli, José Rivera, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Horacio Calcaterra y el flamante fichaje, Gianluca Lapadula.

El 'Tunche' recupera confianza

José Rivera en las últimas semanas fue blanco de críticas por un rendimiento más bajo de lo esperado y por actitudes que enfurecieron al hincha. Pero esta tarde firmó un doblete ingresando desde el banquillo. El goleador de Universitario en la temporada pasada y que solía anotar en los momentos importantes, quiere meter presión a Valera y Lapadula por el puesto.

El 'Tunche' firmó un doblete ante Millonarios

¿Cúando juega la 'U' en el torneo Clausura?

La primera prueba para Universitario en este segundo semestre, tras hacer un decepcionante torneo Apertura, será frente a ADT, el próximo sábado 18 de julio a la 1:15 p.m. en la ciudad de Tarma. Campo donde pudo coronarse el año pasado para el tricampeonato.

Universitario de Deportes jugó un partido amistoso ante Millonarios FC de Colombia, dirigido por Fabián Bustos y Rodrigo Ureña. El compromiso disputado en el estadio Monumental de Ate contó con victoria local por 2-0, con participación estelar de José 'El Tunche' Rivera que anotó un doblete. El entrenador Hector Cúper varió el sistema táctico e hizo tener sus primeros minutos con casaca 'crema' a Adrían Quiróz, Jordan Guivin y Gianluca Lapadula.