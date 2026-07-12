Indecopi falla contra reconocidas marcas internacionales: Firmas peruanas ganan histórica disputa

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, confirmó en segunda y última instancia administrativa, el registro de las marcas peruanas MAC INCA y Puma Chocolate, luego de declarar infundadas las oposiciones presentadas por las multinacionales McDonald's Corporation y Puma SE.

Disputa por la denominación MAC INCA

En el caso de MAC INCA, el empresario peruano Edwin Eduardo Covarrubias del Carpio presentó en mayo del 2024 una solicitud para registrar una marca figurativa destinada a identificar servicios de restaurante.

La propuesta incluía la imagen de una hamburguesa dorada con elementos andinos y la denominación MAC INCA, frente a esto McDonald's interpuso una oposición al considerar que el signo podía asociarse a su reconocida marca.

Según la compañía estadounidense, su marca cuenta con notoriedad en el mercado de alimentos y el uso del prefijo utilizado por el solicitante representaba un plagio que podría beneficiarse del reconocimiento alcanzado por la empresa. Asimismo, señaló que posee una amplia familia de marcas registradas que incorporan las partículas "Mc" o "Mac", entre ellas McBites, McPollo y Mac Fries, etc.

Por lo que el tribunal al evaluar ambas partes, concluyó que los signos enfrentados no presentaban similitudes suficientes desde el punto de vista gráfico ni fonético. Por lo que la resolución N° 0918-2026/TPI-INDECOPI destacó que la presencia del término INCA y el diseño distintivo de la propuesta generaban una impresión visual diferente frente a la identidad de la cadena estadounidense.

Autorización del registro de PUMA CHOCOLATE

La segunda controversia involucraba a Café Perú, que solicitó registrar el signo PUMA CHOCOLATE, junto con un logotipo. La organización buscaba utilizar la denominación para comercializar productos como harinas, pan, helados, dulces, etc.

En respuesta, PUMA presentó una oposición formal a Indecopi al señalar que la gente peruana podría vincular sus productos alimenticios con su marca deportiva, generando un aprovechamiento indebido de su prestigio.

Tras analizar, la resolución N° 0920-2026/TPI-INDECOPI concluyó que los argumentos de PUMA SE no justificaban impedir el registro solicitado. Si bien reconoció la marca, precisó que solo es para zapatillas y prendas de vestir, por lo que productos alimenticios no se encuentran en esa órbita.

Con la falta de pruebas que acreditaran una intención de engaño o un aprovechamiento indebido, la autoridad concluyó que las empresas peruanas cumplen con la normativa vigente. De esta manera, ambos procedimientos culminaron con decisiones favorables y marca la primera vez que ocurre un fallo de esta naturaleza en el país.