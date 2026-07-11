Reniec suspende sus servicios virtuales: usuarios no podrán realizar trámites en línea temporalmente

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ciudadanos que intentaron realizar trámites en la plataforma virtual del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) este sábado 11 de julio se encontraron con una nueva dificultad.

La entidad anunció la suspensión temporal de sus servicios digitales debido a trabajos de mantenimiento, situación que se suma a la reciente decisión de dejar de atender de manera presencial los fines de semana por falta de presupuesto.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el organismo informó que la interrupción afectó a los servicios virtuales durante la jornada del sábado.

Esto impidió que los usuarios pudieran realizar gestiones como el duplicado o renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI), solicitar copias certificadas de actas o acceder a otras herramientas disponibles en la plataforma digital.

📣 Informamos a nuestros usuarios sobre mantenimento de servicios. #Reniec pic.twitter.com/mjIFtd0QhL — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) July 11, 2026

¿Qué trámites se vieron afectados?

La suspensión alcanzó a los principales servicios en línea que ofrece Reniec para facilitar la realización de trámites sin necesidad de acudir a una oficina. Entre ellos figuran la renovación y duplicado del DNI, la rectificación del estado civil, la actualización del PIN del DNI electrónico, la obtención de copias certificadas de actas y otras gestiones digitales.

La entidad indicó que la interrupción responde a labores de mantenimiento y que los servicios serán restablecidos una vez concluyan los trabajos técnicos.

La caída temporal de la plataforma ocurre en un contexto especialmente sensible, ya que miles de ciudadanos recurren a estos canales tras conocerse que Reniec suspendió la atención presencial los sábados y domingos debido al déficit presupuestario que enfrenta la institución.

La medida busca reducir costos operativos relacionados con personal, impresión de DNI y funcionamiento de las agencias durante fines de semana.

Atención presencial seguirá restringida

La suspensión de los servicios virtuales generó preocupación entre los usuarios, ya que las plataformas digitales eran la principal alternativa para realizar trámites durante los fines de semana.

Sin embargo, Reniec precisó que la interrupción es temporal y obedece únicamente a trabajos de mantenimiento, por lo que una vez culminados volverán a estar disponibles.

Mientras tanto, la atención presencial continuará realizándose únicamente de lunes a viernes en el horario habitual. La institución reiteró que la suspensión de la atención sabatina y dominical responde exclusivamente al recorte presupuestal que afecta su capacidad para mantener horarios extendidos y servicios especiales implementados durante el proceso electoral de 2026.

Con la coincidencia de ambas medidas, los usuarios deberán planificar con anticipación sus gestiones relacionadas con el DNI y otros documentos registrales. Reniec espera restablecer sus plataformas digitales en las próximas horas, mientras mantiene vigente la suspensión de la atención presencial durante los fines de semana hasta que se resuelva el problema presupuestario