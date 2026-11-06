Exchica reality anuncia que será conductora para la vigilia por el papa León XIV: "Recibo con todo el corazón"

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ante la próxima llegada del papa León XIV al país, se vienen realizando los preparativos para las actividades religiosas que formarán parte de su visita. Como parte de la organización, se anunció la participación de una exchica reality como una de las conductoras de la vigilia en honor al sumo pontífice, programada para el próximo 12 de noviembre.

Exchica reality será una de las conductoras para la vigilia por el papa León XIV

Como parte de su publicación, la exchica reality del programa de televisión 'Combate', Diana Sánchez anunció su participación en la Vigilia de oración de los jóvenes, evento multitudinario que se llevará a cabo en el Estadio Nacional y donde asistirá el papa León XIV como parte de sus actividades durante su estadía.

"Hay noticias que te llenan el corazón, este 12 de noviembre seré una de las conductoras de la Vigilia de Jóvenes con el santo padre León XIV en el Estadio Nacional. Mas de cincuenta mil jóvenes vivirán este encuentro y me emociona muchísimo ser parte de este momento", señala la comunicación.

La figura mediática, comentó que este es un momento importante de su carrera profesional y lo recibe de manera especial. Asimismo, destacó que al enterarse de la noticia se sintió honrada, bendecida y con gran gratitud.

"Mi trabajo me ha regalado momentos hermosos, pero este me toca de una manera muy especial. Estoy feliz, honrada, bendecida y profundamente agradecida por esta oportunidad que recibo con todo el corazón", afirmó la exchica reality.

¿Cuándo y cómo conseguir las entradas gratuitas para la vigilia?

Las entradas para la vigilia del papa León XIV ya se encuentran disponibles desde el lunes 9 de noviembre, a partir de las 12:00 del mediodía, mediante la plataforma Teleticket. Para obtener una acreditación, los interesados deberán seguir estos pasos:

Ingresar a la página web oficial de Teleticket.

Iniciar sesión o crear una cuenta personal.

Buscar el evento denominado 'Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV'.

Completar el formulario con nombres, apellidos, documento de identidad y correo electrónico.

Verificar que todos los datos coincidan con el documento que se presentará el día del encuentro.

Confirmar el registro y revisar la sección 'Mis compras' para descargar el eTicket con el código QR.

Finalmente, la publicación en redes sociales confirmó la presencia de la exchica reality, Diana Sánchez como una de las conductoras de la vigilia por el papa León XIV que se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre.