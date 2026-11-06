Lluvias intensas en 17 regiones del Perú: Senamhi alerta que precipitaciones continuarán hasta el 8 de noviembre

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las lluvias continuarán afectando diferentes zonas del territorio nacional durante los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las precipitaciones de fuerte a extrema intensidad se extenderán en la costa norte hasta el domingo 8 de noviembre, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones frente a las condiciones meteorológicas previstas.

¿Cuánto lloverá en las regiones afectadas?

Para este viernes 6 de noviembre, el Senamhi estimó acumulados de precipitación que podrían alcanzar los 100 milímetros por día en la costa norte, una cifra que evidencia la intensidad de las lluvias previstas para esta parte del país.

De acuerdo con el pronóstico, Tumbes será una de las zonas donde se presentarán las lluvias más intensas. Asimismo, en el interior de Piura se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. En tanto, los departamentos ubicados en la sierra continuarán registrando lluvias de ligera a fuerte intensidad durante este periodo.

En otras zonas, los valores proyectados serán diferentes. En Ica se esperan acumulados cercanos a 1 milímetro por día, mientras que en la sierra norte las precipitaciones oscilarán entre 8 y 30 milímetros diarios. Por su parte, en la sierra centro se estiman registros de entre 6 y 17 milímetros por día, mientras que en la sierra sur los valores podrían aproximarse a los 17 milímetros diarios.

Los departamentos que podrían verse afectados por estas condiciones meteorológicas son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

🌧️📣 #Aviso #MINAM #SENAMHI Del 6 al 8 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvias) en la sierra. ✅ Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/XwYMgLhLDO https://t.co/pN9iH6cYrM November 5, 2026

La entidad meteorológica también alertó sobre la posible ocurrencia de granizo en localidades de la sierra norte situadas por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar. Estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora, condiciones que podrían incrementar los riesgos en las zonas expuestas.

Indeci brinda recomendaciones ante posibles huaicos

Frente a las condiciones anunciadas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a adoptar medidas preventivas para proteger a la población. Entre sus principales recomendaciones figura verificar que las rutas de evacuación permanezcan despejadas y correctamente señalizadas.

Esta medida permitirá orientar a los ciudadanos hacia zonas seguras en caso de que se produzcan emergencias como deslizamientos de tierra o huaicos. Asimismo, las autoridades deberán comprobar que los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías de sus respectivas jurisdicciones se encuentren disponibles para atender cualquier eventualidad.

Por otro lado, Indeci recomendó a las familias proteger y reforzar los techos de sus viviendas para reducir posibles daños ocasionados por las precipitaciones. También aconsejó establecer sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, siempre en coordinación con las autoridades locales.

En conclusión, las lluvias previstas hasta el domingo 8 de noviembre mantienen bajo vigilancia a 17 departamentos del país. Ante la posibilidad de precipitaciones intensas, granizo y fuertes ráfagas de viento, la prevención y la identificación de rutas de evacuación serán fundamentales para reducir los riesgos y proteger a las familias que viven en las zonas potencialmente afectadas.