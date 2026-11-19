19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, confirmó que el Perú suscribió un Tratado de Libre Comercio con Tailandia en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026).

De acuerdo con los detalles brindados por el Ejecutivo, el convenio eleva del 66% al 94% la cobertura de acceso arancelario preferencial para los envíos peruanos hacia un mercado de más de 72 millones de consumidores, tras retomarse las negociaciones en 2024 e incorporar nuevos capítulos como comercio de servicios, defensa comercial y política de competencia.

Premier destaca los alcances del tratado

Este acuerdo fue suscrito formalmente por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, y la ministra de Comercio tailandesa, Suphajee Suthumpun, con la participación de la mandataria Keiko Fujimori, el canciller Carlos Espá y el titular de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

Para el titular de la PCM, este entendimiento abre oportunidades concretas para diversificar la oferta exportable del país y acercar nuevos destinos a los sectores productivos locales, especialmente a las MYPES.

"Se ha acabado de firmar con Tailandia un Tratado de Libre Comercio, que es fundamental, otro nuevo mercado para nuestros agricultores y los pequeños empresarios."

🔴🔵🚨 #AHORA | Durante una conferencia de prensa, el premier Luis Galarreta dio a conocer que se ha suscrito un Tratado de Libre Comercio entre el Perú y Tailandia. Según enfatizó, este convenio será fundamental porque beneficiará a agricultores y pequeños empresarios.... pic.twitter.com/cScTRRPkkT — Exitosa Noticias (@exitosape) November 19, 2026

Asimismo, Galarreta subrayó el trabajo articulado en la agenda comercial internacional para consolidar la inserción del Perú en los flujos globales de intercambio y atraer capitales hacia rubros con potencial exportador.

"Ahí ha estado el ministro de Comercio Exterior con la presidenta mirando la posibilidad de ampliar mercado, y también hemos tenido la posibilidad de abrirle las puertas al Perú al comercio internacional"

Encuentros en APEC, Alianza del Pacífico y clima de inversión

En su pronunciamiento, el premier también valoró la agenda diplomática desplegada por la presidenta Keiko Fujimori en la cita asiática, incluyendo el diálogo sostenido con su par de México, Claudia Sheinbaum, al que también se sumó el presidente chileno José Antonio Kast, así como las reuniones con empresarios chinos y estadounidenses.

"Tanto México como Chile, recuerden, forman parte de la Alianza del Pacífico, que además le toca a México entregarle la Presidencia Pro Tempore al Perú. La presidenta vuelve a poner al Perú en el centro del mundo. [...] La expectativa de la inversión y de los empresarios extranjeros se mueven hacia un país que, en este gobierno, le está dando tranquilidad y confianza."

La confirmación del TLC con Tailandia y el balance de PCM sobre la presencia peruana en APEC 2026 sitúan la ampliación arancelaria y la atracción de inversiones como ejes centrales del discurso oficial. Ahora, el reto pendiente será traducir la apertura comercial y los gestos diplomáticos en mayores exportaciones efectivas y proyectos sostenidos para los sectores productivos nacionales.