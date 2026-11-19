19/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú, encabezado por la presidenta de la república, Keiko Fujimori, suscribió un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Tailandia con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y ampliar las oportunidades de acceso de los productos nacionales al mercado del sudeste asiático.

Suscripción oficial y proyección de las relaciones bilaterales

El documento fue suscrito formalmente por el ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Rogers Valencia, y la ministra de Comercio de Tailandia, Suphajee Suthumpun. Esta rúbrica responde a los esfuerzos conjuntos orientados a profundizar la integración económica y consolidar los vínculos bilaterales tras reanudarse las negociaciones entre ambas naciones en el año 2024.

Durante la ceremonia protocolar, en la que también participaron el canciller Carlos Espá y el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, la presidenta Fujimori agradeció al Gobierno tailandés por su disposición para alcanzar este entendimiento. La jefa de Estado resaltó la culminación de un prolongado proceso de diálogo técnico y diplomático entre las delegaciones de ambos países.

Seguidamente, la mandataria destacó el rol de APEC como un espacio que reúne a 21 economías comprometidas con el principio de apertura comercial. En esa línea, señaló que el intercambio entre los países miembros genera oportunidades económicas, impulsa la creación de empleo, contribuye a reducir la pobreza y mejora la calidad de vida de la población.

Finalmente, la jefa de Estado se refirió a la posibilidad de concretar nuevos encuentros oficiales entre Lima y Bangkok para dar continuidad a la agenda bilateral. Al respecto, indicó que extendió una invitación al primer ministro Anutin Charnvirakul para que realice una visita oficial al Perú, precisando que las coordinaciones respectivas podrán efectuarse luego del fenómeno El Niño.

El Gobierno de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, suscribió un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Tailandia tras diez años de negociaciones. 🇵🇪🤝🇹🇭 El acuerdo busca facilitar el acceso de los productos peruanos al mercado tailandés y ampliar las oportunidades comerciales del Perú en el sudeste asiático. ✍️ Los ministros Rogers Valencia y Suphajee Suthumpun firmaron el acuerdo durante la cumbre del APEC en Shenzhen, China, en presencia de Fujimori y del primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul. Lea más en: https://t.co/CxGzjQKh1V #Perú #Tailandia #LibreComercio #APEC2026 November 19, 2026

Beneficios arancelarios y nuevos capítulos comerciales

Entre los principales alcances del tratado, una vez que entre en vigor, se ampliará la cobertura de acceso preferencial al mercado tailandés del 66 % al 94 % del universo arancelario. Esta reducción de barreras facilitará el ingreso competitivo de una mayor variedad de bienes peruanos hacia esa economía asiática.

Dicha apertura generará nuevas oportunidades comerciales para las exportaciones nacionales de muebles de madera, jugos de frutas, miel, alimentos para mascotas y harina de pescado, entre otros productos. Con ello, el Perú busca diversificar su oferta exportable y consolidar su presencia en un mercado integrado por más de 72 millones de consumidores.

Adicionalmente, el nuevo acuerdo incorpora compromisos en materias que no estaban contempladas en el protocolo comercial vigente entre ambas naciones. Entre los nuevos ámbitos regulados figuran el comercio de servicios, incluidos los servicios financieros, así como disposiciones sobre política de competencia y defensa comercial.

En ese sentido, la APEC sirvió como escenario para que el Perú y Tailandia formalizaran su Acuerdo de Libre Comercio, consolidando la apertura económica bilateral y ampliando el acceso de los productos peruanos al mercado asiático.