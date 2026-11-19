19/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de visita oficial a China, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi dialogó con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 celebrado en Shenzhen.

Es importante recordar que, el canciller Carlos Espá había adelantando la confirmación del encuentro de ambas mandatarias, el cual calificó como un 'pull aside', debido a que se llevó a cabo durante el banquete ofrecido a los líderes, la noche del miércoles 18 de noviembre.

Apuntan al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países

De acuerdo con lo informado por la Presidencia de la República, Fujimori y Sheinbaum tuvieron un "diálogo cordial" en el continente asiático, donde el principal tema de conversación fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Como se recuerda, el gobierno del entonces presidente José Jerí anunció en noviembre del 2025 la ruptura de las relaciones bilaterales con México, luego de aceptar el pedido de asilo diplomático de la ex primera ministra Betssy Chávez Chino.

No obstante, en agosto último, ambas naciones anunciaron el restablecimiento del diálogo comercial, luego de que la exministra del condenado expresidente Pedro Castillo lograra obtener su salvoconducto y con ello viajar a tierras aztecas, en el marco de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.

Traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico

Durante el encuentro bilateral en tierras chinas, Keiko Fujimori invitó a su homóloga mexicana a seguir trabajando conjuntamente para asegurar el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, la cual será asumida por nuestro país a partir de enero del 2027.

Por su parte, la mandataria de México fue consultada en conferencia de prensa sobre el diálogo sostenido con su par peruana. En ese sentido, mencionó que "fue una decisión" de Fujimori Higuchi el restablecer las relaciones con su país.

"Además, tiene una relación personal con México, en el sentido que ha visitado muchísimas veces México, y, además, está muy interesada que fortalezcamos la cooperación. Entonces fue la conversación que tuvimos con ella", aseveró Sheinbaum.

Tras confirmar el interés para volver a tener contacto al más alto nivel con México, la presidenta Fujimori permanecerá hasta hoy, jueves 19 noviembre, en China, puesto que, desde mañana sostendrá importantes reuniones bilaterales con autoridades japonesas, destacando el encuentro con la primera ministra del país, Sanae Takaichi, para luego emprender su retorno al Perú.