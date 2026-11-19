19/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el papa León XIV estuvo agradecido y tranquilo en el último día de su visita al Perú. Asimismo, descartó que haya existido un desplante tras el viaje de Keiko Fujimori a China y Japón y subrayó que el sumo pontífice deseó suerte al Gobierno.

Conversación en su despedida

Ante el viaje que realizó la presidenta de la República a Asia entre el 15 y 21 de noviembre, fue el premier, junto al canciller Carlos Espá, los que se encargaron de despedir al sumo pontífice. Sobre el diálogo que sostuvieron, precisó que en ningún momento el vicario de Cristo sintió que hubo un desplante hacia él.

"Como tuve la dicha de Dios por la situación de la presidenta de despedir a nuestro papa, en todo momento agradecido, contento. Me preguntó incluso cuándo viajó y dijo que ojalá pueda cumplir los objetivos. Incluso para aquellos que decían que era un desplante, estaba tranquilo, le deseo suerte al Gobierno cuando se despidió", sostuvo.

#EnVivo | Luis Galarreta, primer vicepresidente de la República, afirmó que el papa León XIV se mostró agradecido y tranquilo durante su despedida, descartó cualquier desplante tras el viaje de la mandataria y señaló que el pontífice le deseó suerte al Gobierno. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/UoNH9JIiPt — Canal N (@canalN_) November 19, 2026

De esta manera, el titular del Consejo de Ministros cerró el capítulo de especulaciones y cuestionamientos hacia la jefa de Estado, que partió un día antes de la despedida oficial del santo padre. No obstante, tuvieron encuentro tanto en Lima, en su llegada, como en la misa que ofició en Chiclayo.

Luego de su partida, el premier Luis Galarreta destacó el mensaje de unidad, reconciliación y amor que el papa León XIV le dejó al pueblo peruano. Además, aseveró que su visita apostólica dejó una profunda huella espiritual que le inyecta esperanza a la ciudadanía.

Balance del viaje de la presidenta

La conferencia liderada por el titular de la PCM junto a otros ministros, fue para brindar un balance del viaje de la mandataria a China para la cumbre de la APEC. Al respecto, calificó el viaje como "muy positivo y provechoso" para los intereses del país.

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