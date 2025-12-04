Lurín: Accidente de tránsito en la Panamericana Sur genera enorme congestión vehicular

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención conductores! Al promediar el mediodía de este jueves 4 de diciembre, un nuevo accidente de tránsito se registró en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 28 (frente al Fundo Mamacona), el distrito de Lurín.

A consecuencia del incidente, se generó una fuerte congestión vehicular en ambos sentido de la carretera, causando molestia y retraso en los conductores, quienes se dirigían a sus destinos y sin tener rutas alternas apropiadas para evitar el intenso tráfico.

Sin poder usar rutas alternas por el cierre del puente Conchán

Un equipo de Exitosa llegó al tramo de la Panamericana Sur y pudo constatar el intenso tráfico vehicular en esta zona de Lima sur. Al llegar al punto, se pudo corroborar a un tráiler en medio de la calzada y producto de su desprendimiento de la calzada, provocó que el container que trasladaba, caiga sobre la vía en sentido de sur a norte, interrumpiendo la circulación de vehículos desde el puente San Pedro.

Conforme pasaron los minutos, el tránsito se vio paralizado en sentido de norte a sur, debido a la presencia de una grúa que intentaba remover la unidad y la carga. Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima se apersonó para dirigir el tránsito, puesto que, desde hoy, jueves 4 de diciembre, Rutas de Lima ha dejado su concesión y una de sus funciones era atender esta clase de sucesos.

Afortunadamente no se reportaron heridos ni víctimas mortales, aunque los conductores mostraron en todo momento su indignación porque la única vía alterna para evitar el tránsito se encuentra cerrada desde marzo último. Como se recuerda, el puente Conchán se encuentra clausurado en sentido de norte a sur debido a un desprendimiento por su antigüedad.

Pese a que la Municipalidad de Lurín ha exigido de manera reiterativa que tanto la MML como Rutas de Lima se hagan cargo de los trabajos de mejoramiento, hasta el momento ninguna de ambas entidades toma asunto sobre el caso, acusándose mutuamente la responsabilidad de la obra.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En Lurín, se registró un accidente de tránsito que ha generado un intenso tráfico en la Panamericana Sur.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/Lvyho5RTJ3 — Exitosa Noticias (@exitosape) December 4, 2025

¿Qué hacer si somos o presenciamos un accidente de tránsito?

Según el Ministerio Público, si eres víctima o testigo de un accidente de tránsito, debes ser atendido inmediatamente en cualquier centro hospitalario público o privado del país, no importando si el vehículo cuenta o no con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

En caso de darse a la fuga el vehículo que participó en el acciddente, puedes informar el hecho al Fondo de Compensación del SOAT y CAT del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (https://fondosoatycat.mtc.gob.pe/), entidad que se encargará de cubrir los gastos médicos, de sepelio e indemnizaciones.

Asimismo, puedes realizar la denuncia ante la Fiscalía o comisaria más cercana y solicitar la copia certificada de esa denuncia para hacer el seguimiento del caso y realizar las denuncias que aparan la ley.

La congestión, producto del accidente, refleja que la falta de atención a la vía por parte de Rutas de Lima va a generar serios problemas en la venidera temporada de verano.