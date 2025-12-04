Fundación Romero lanza "Academia de Oficios" para que los jóvenes puedan acceder a empleos

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

El presidente del directorio de Fundación y Grupo Romero, Dionisio Romero, señaló que la "Academia de Oficios" busca servir como puente entre la etapa escolar y el primer empleo. Asimismo, precisó que los cursos serán gratuitos y se dictarán de manera virtual.

"Academia de Oficios": Fundación Romero ofrece becas

En Perú, cuatro de cada 10 jóvenes en zonas urbanas acceden a estudios universitarios y en zonas rurales, solo 12 de cada 100 jóvenes. Una situación bastante grave que se vive en el país, por lo cual, la Fundación Romero no duda en seguir ayudando a la juventud y esta vez con becas a nivel nacional para que puedan acceder al mercado laboral.

Para ahondar más sobre el tema, el presidente del directorio de Fundación y Grupo Romero, Dionisio Romero, brindó declaraciones ante las cámaras de Exitosa. En primer lugar, recordó que esta institución tiene como objetivo potenciar las capacidades de empleabilidad y emprendimiento de las familias peruanas, entregándoles acceso gratuito a cursos 100% virtuales.

Por ello, lanzan una campaña antes de acabar el año: ¡Academia de Oficios! Según precisó, con esta nueva iniciativa, se busca "ser el puente entre el colegio y el primer empleo" dando los conocimientos que requieren los empleadores.

"Lo que han aprendido en el colegio no necesariamente es lo que necesitan para el primer empleo. De eso se trata 'Academia de oficios', ser el puente entre el colegio y el primer empleo, dar esos conocimientos que requieren y buscan los empleadores. Hemos creado 'Academia de Oficios' para que esos 400 mil jóvenes que salen todos los años y los 1.5 millones de ninis tengan esta oportunidad", expresó Dionisio Romero.

Iniciativa ayuda también a 'ninis' en el país

Asimismo, enfatizó que con esta iniciativa de Fundación Romero, también se busca apoyar a los ninis (jóvenes que ni estudian ni trabajan) con capacitaciones constantes, herramientas prácticas y educativas para que puedan ingresar al mercado laboral con mayores oportunidades y competencias.

Romero también destacó que los cursos de esta campaña serán completamente gratuitos y se dictarán de manera virtual, lo que permitirá una mayor accesibilidad en distintos puntos del país, garantizando a su vez, que los interesados puedan adaptar los horarios de aprendizaje a sus necesidades y disponibilidad.

"Como el 95% de las familias, tiene acceso a un celular inteligente, por eso hicimos los cursos para que se puedan ver no solo en las laptos, sino también en el teléfono. Hemos cerrado un acuerdo con Entel y estamos conversando con otra empresa de telecomunicaciones para que el costo sea 0. No solo el curso es gratis, sino que no tomará los minutos del celular", puntualizó.

Inscríbete en solo 3 simples pasos

Finalmente, recordó a los jóvenes que estén interesados en 'Academias de Oficios' no duden en inscribirse siguiendo tres simples pasos, que te revelamos a continuación, ¡toma nota!:

Ingresa al siguiente LINK de becas de Grupo Romero. Dale CLIC al botón "Inscríbete en las becas". Completa tus datos y elige tu perfil: "Soy estudiante de colegio público" o "Soy egresado(a) de colegio público". Finalmente, elige la beca "Academia de oficios".

De esta manera vemos como "Academias de oficios" apuesta por los jóvenes que acaban la secundaria y que buscan oportunidades en el mercado laboral. Más del 90% de jóvenes tiene dificultades para acceder a un empleo y gracias a Fundación Romero podrán acceder gratis a esta beca.