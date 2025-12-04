AETAI advierte disminución de viajeros por cobro de TUUA de Transferencia: aerolíneas cuestionan medida

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de que se inicie el cobro de la TUUA de Transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez a vuelos con conexión internacional, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) volvió a cuestionar la medida, exponiendo graves riesgos en la competitividad del país.

Alerta graves riesgos a la competitividad del país

En diálogo con Exitosa, el gerente general de AETAI, Carlos Gutiérrez, recalcó la postura en contra del nuevo cobro a pasajeros por parte del gremio de aerolíneas, el cual, tras la aprobación de Ositrán, comenzará a implementarse este domingo 7 de diciembre.

"Esta situación ya había sido advertida desde el día 27 de octubre, que fue la primera fecha que LAP indicó que iban a empezar a cobrar esta TUUA de transferencia. El tema de fondo es que va a impactar a la competitividad del país y va a hacer que se disminuyan los viajeros", advirtió Gutiérrez.

Además, sostuvo que, durante los primeros días de implementada esta medida, se generarán más problemas como una "congestión que va a impactar en la experiencia de los pasajeros".

El directivo del gremio de aerolíneas internacionales subrayó que el problema también recae en la "poca anticipación" con la que ha sido informada esta TUUA, sosteniendo que el pasajero solo piensa en su destino final, pero que después se va a "dar con la sorpresa de que tengo que pagar una TUUA en Lima que no tenía programada".

En ese sentido, Gutiérrez sostuvo que esta tarifa representa un sobrecosto de casi 25 dólares que no estaría basado en razones contundentes, afectando a familias enteras económicamente.

¿Y por qué 25? Porque se suma el costo de subida más el costo de bajada. Sumas estos 12 dólares y pico, y casi te dan 24, 25 dólares. Multiplica eso por una familia de cuatro personas que tiene programado un viaje al Caribe. 100 dólares significa una noche en hotel, un día de alquiler de carro, etc.", precisó.

Según considera el gerente general, esta situación causaría que la competitividad del Perú en materia de viajes se reduzca significativamente en comparación con otros países que no cobran una TUUA.

LAP indicó monto final del cobro de la TUUA internacional

Según el comunicado de LAP, la tarifa total asciende a USS 11.86 (USS 10,05 más 18% de IGV) y se aplicaría únicamente a los pasajeros en conexión internacional.

Por lo tanto, solo aquellos que arriben al Perú en un vuelo internacional, desembarquen y hagan uso de las instalaciones del aeropuertos, sin salir del aeropuerto, serán los viajeros que deberán pagar este monto.

