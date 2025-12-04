Jean Ferrari anuncia profunda reestructuración en el fútbol de menores: "Seguimos avanzando"

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Meses antes de que se consuma la eliminación de la Selección Peruana del Mundial 2026, la Federación Peruana anunció una serie de cambios en su cadena de mando con la finalidad de cambiar las bases del balompié nacional y volver a formar un equipo competitivo en todas sus categorías.

Jean Ferrari anuncia nuevo plan para el fútbol de menores

Uno de los rostros nuevos en Videna fue el de Jean Ferrari quien dejó la administración temporal de Universitario de Deportes para liderar un nuevo plan desde el interior de la FPF. Uno de las consignas es darle un nuevo balón al fútbol formativo el cual se ha visto mermado en los últimos años.

Justamente, el ahora dirigente de la Federación Peruana de Fútbol anunció a través de sus redes sociales que acaba de presentar un nuevo plan general de menores el cual tendrá una nueva estructura de competiciones.

"Ya con el plan estratégico de menores presentado, terminando el plan general y nueva estructura de competiciones, seguimos avanzando", precisó.

Eso sí, el directivo no reveló mayores detalles de este proyecto sobre las categorías en que se enfocarán o desde cuando entrará en vigencia.

Ya con el plan estratégico de menores presentado, terminando el plan general y nueva estructura de competiciones, seguimos avanzando!!! pic.twitter.com/BysD4bqaGm — Jean Ferrari (@jferrari5) December 3, 2025

Busca volver a las raíces

Es importante precisar que Jean Ferrari reveló en una entrevista que su principal idea para la elección del próximo entrenador de la Selección Peruana es uno que retome las raíces de nuestro país como en la época dorada de los 70 y 80.

El directivo también señaló que el estratega a llegar debe cumplir con el perfil que prime la ética y el buen juego, además de una serie de requisitos previamente impuestos.

"He querido volver a nuestras raíces, partir del juego atildado que siempre nos ha caracterizado, pero agregándole dinámica y potencia. Buscamos un perfil que calce con el estilo de juego, la ética y la llegada al futbolista. Hay varias cualidades que deben cumplirse para asignar puntajes y pasar a la entrevista final", indicó aquella vez.

De momento, Manuel Barreto continuará siendo el conductor de la dirección técnica de la Bicolor la cual jugará un último amistoso antes de cerrar el 2025 ante Bolivia el próximo domingo 21 de diciembre en el Estadio Félix Gallardo Tardío de Chincha.

En resumen, Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana, anunció la presentación del nuevo plan de fútbol de menores el cual promete cambiar rotundamente la actual estructura en el país.