Campeón del mundo y leyenda del tenis femenino se divorcian: Exfutbolista le habría sido infiel

En la década pasada el fútbol alemán vivió una revolución en estilo de juego y nombres que tuvo como consecuencia la consagración en la Copa del Mundo en Brasil 2014. Una figura de ese plantel, mantuvo un extenso matrimonio con una leyenda del tenis, hasta que una profunda crisis y presunta infidelidad conllevó en su divorcio.

¿De quienes se tratan?

Bastian Schweinsteiger, ex futbolista alemán de 41 años y Ana Ivanovic, extenista serbia de 38, se separarán de forma definitiva, tras un casamiento de nueve años y con tres hijos. De acuerdo a Christian Schertz, representante de la exdeportista, existen "diferencias irreconciliables" entre ambos.

El tabloide germano Bild ha informado en los últimos días que la balcánica solicitó formalmente el divorcio en noviembre pasado ante un Tribunal del Distrito de Múnich. En su pedido, reclama la manutención de los tres menores, Luka, Leon y Teo, que viven con ella en la isla española de Palma de Mallorca.

La crisis matrimonial salió a la luz pública en abril de este año, a través del portal británico Mail Sport, por presuntas discrepancias en el estilo de vida que ambos tenían. Schweinsteiger tras colgar los botines, se dedicó a ser comentarista deportivo, por lo que viaja constantemente a los estadios donde lo invitan.

Por su parte, Ivanovic en los últimos meses decidió radicar en su país natal con sus hijos, encargándose de su cuidado. Esta tensión en la dinámica familiar habría sido el detonante, empero, una presunta infidelidad del campeón del mundo empezó a circular, dándole un giro al caso.

La supuesta infidelidad de Schweinsteiger

Diversos medios europeos sostienen que el exmediocampista del Bayern München habría tenido una relación extramatrimonial con una mujer, identificada por Bild como Silva. Desde Alemania informaron que el exfutbolista y la mujer habrían sido visto besándose en público.

Se cree que ambos se conocieron por el colegio donde estudian los hijos de ambos. La revista teutona Bunte indica que la extenista serbia había mostrado disposición para perdonarlos, no obstante, él habría rechazado su propuesta, debido a que quería "vivir libremente".

Así, la historia de amor protagonizada por Bastian Schweinsteiger y Ana Ivanovic llegó a su fin. La extenista serbia pidió formalmente el divorcio de el exfutbolista campeón del mundo en Brasil 2014 por "diferencias irreconciliables", según el agente de la balcánica, y que podría tener una infidelidad de por medio, según la prensa europea.