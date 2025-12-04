Accidente en carretera deja a chofer de tráiler colgado a más de 30 metros de puente: Tuvo dramático rescate

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En el condado de Mason, en Estados Unidos, se registró un grave accidente que provocó que un tráiler quedara colgando de un puente a más de 30 metros de altura tras deslizarse en una carretera cubierta de nieve. Lo más dramático fue que el conductor del vehículo también quedó al borde del abismo.

Tráiler y chofer al borde del abismo

Este incidente fue reportado entre las 5 y 6 y 25 de la madrugada del último lunes, cuando el chofer del camión de carga comerical perdió el control. La unidad móvil de gran peso terminó con la cabina suspendida al borde de un puente, sostenida únicamente por el peso de la mercancía.

La escena, que parecía de una película, generó alarma inmediata en automovilistas y autoridades, quienes solicitaron con carácter de urgencia la presencia de los equipos de rescate para salvaguardar la vida del conductor. El peso del camión y su posición inestable complicaron cada minuto de la operación.

Frente a la gravedad de la situación, los rescatistas implementaron un sistema de tres cuerdas apoyado en dos grúas de gran tonelaje. Una de ellas fue usada como ancla al puente y la otra tuvo la función de estabilizar el vehículo y así evitar que se desplomara.

De esta forma, con los vehículos de emergencia posicionados de manera estratégica, los técnicos precedieron a llevar a cabo una maniobra de descenso vertical. En una labor de alto riesgo, el bombero voluntario Westley Quinn, del Departamente de Bomberos de Hurricane, fue el encargado de descender por un lado del puente y llegar a la cabina. Una vez que ingresó, aseguró al conductor con un arnés especial lo que permitió iniciar su extracción en condiciones extremadamente precarias.

🇺🇸 | Rescate dramático en Virginia: Equipos de emergencia salvaron a un conductor después de que su camión de 18 ruedas derrapara en una carretera nevada y quedara con la cabina colgando de un puente a más de 30 metros de altura. pic.twitter.com/Nl3SWlesIw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 3, 2025

Una ardua labor de rescate

Con el pasar de los minutos, el operativo de rescate se volvió cada vez más ardua, pero tras casi cinco horas de trabajo ténico y coordinado, el chofer del tráiler fue izado con total éxito y puesto a salvo sin presentar algún tipo de lesiones. Este trabajo fue catalogado como "milagroso" por parte de las autoridades.

Cabe resaltar que, posteriormente a este dramático rescate, la unidad fue retirada del lugar de los hechos y la se evaluó la infraestructura del puente en el que se confirmó que no hubo daños estructurales de importancia, lo que permitió que se restablezca la circulación vehicular en la zona.

Como vemos, tras un accidente en plena carretera en el condado de Mason, en Estados Unidos, un camión de carga comercial quedó al borde del abismo de un puente a más de 30 metros de altura tras deslizarse en una carretera cubierta de nieve.