¿Confirman DÍA NO laborable este viernes, 5 de diciembre, a nivel nacional? Esto se sabe

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cansado de la rutina laboral? Descubre si este viernes 5 de diciembre, es día no laborable, permitiendo así extender el feriado largo y beneficiar a los trabajadores en el país.

¿Este viernes 5 será día no laborable?

Estamos a pocos días de un feriado largo de cuatro días consecutivos, en ese marco, muchos se preguntan si se confirmó o no que el 5 de diciembre sea declarado día no laborable para ampliar aún más un merecido descanso, que permita a las personas alistar sus maletas y viajar al interior del país o simplemente aprovechar ese tiempo para pasar un momento familiar o arreglar asuntos pendientes.

A pesar del interés creciente de los usuarios, quienes buscan si este viernes será feriado o día no laborable en Google, se debe resaltar que no existe ninguna resolución ni documento oficial que declare esa fecha como asueto. Es decir, al no figurar ese día dentro del calendario de días de descanso establecido en el capítulo II del Decreto Legislativo N.º 713, deberás cumplir con tu rutina laboral habitual tanto en el sector público como privado.

Lo que sí está confirmado es el feriado largo que va del sábado 6 al martes 9 de diciembre, uno de los descansos más extensos del año para el sector público. Ese lapso de tiempo permitirá a los trabajadores acceder a cuatro días consecutivos para despejar la mente.

Feriado largo con 4 días consecutivos

¿Por qué serán 4 días consecutivos de descanso? Pues bien, como se sabe, este 6 y 7 son sábado y domingo donde habitualmente la mayoría, al menos del sector público, no trabajan. A ello, se suman los dos feriados nacionales por celebraciones importantes en Perú: el lunes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el martes 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho).

Esta coincidencia crea un bloque de descanso que facilita los traslados, fomenta el turismo y permite a miles de familias planificar actividades o encuentros. Además, cabe destacar que el 8 y 9 de diciembre son descansos obligatorios y no requieren reposición de horas.

Feriados nacionales el 8 de diciembre por Batalla de Ayacucho y el día 9 por la Inmaculada Concepción.

Así que si pensabas que este viernes, 5 de diciembre, también sería declarado feriado o día no laborable, ten en cuenta que no hay confirmación oficial en El Peruano, con lo que se descarta esa situación. Es decir, tendrás que seguir con tus actividades de forma habitual: ¡a trabajar!