PNP y FF. AA. destruyen más de S/ 1 millón en logística de narcotráfico en la Amazonía

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un operativo liderado por las Fuerzas Armadas y la PNP contra el tráfico ilícito de drogas resultó en la destrucción de múltiples laboratorios, campamentos, embarcaciones y rutas criminales en la Amazonía, generando pérdidas de más de S/ 1 millón.

Golpe al narcotráfico y detención de sospechoso

La operación, que tuvo por nombre "Lanza de Hierro", se llevó a cabo en coordinación con el Comando Operacional de la Amazonía, y permitió afectar más de 100 hectáreas de cultivos ilegales e incautar 20 toneladas de detritus de hoja de coca y grandes cantidades de químicos fiscalizados.

Además, durante la intervención, el Ejército peruano y la Policía Nacional pudieron ejecutar la detención de un presunto integrante de esta red criminal.

"El sector Defensa demuestra su compromiso de actuar con firmeza y determinación frente a las organizaciones criminales que amenazan la paz en la Amazonía", indicó el Ministerio de Defensa.

FF. AA. y PNP ejecutaron el operativo "Lanza de Hierro" en la Amazonía.

Jerí declara la guerra interna a la criminalidad

Como parte de su gira nacional, el presidente José Jerí llegó este martes a la base militar del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) donde declaró la "guerra interna" al narcotráfico y el crimen organizado y dio un contundente mensaje a los soldados de la zona.

En un vigoroso discurso, el mandatario se refirió a estas mafias y a los delincuentes como "enemigos" a los que su gobierno no les permitirá "poner en jaque el sistema" mediante la ejecución de acciones rápidas.

"Como en toda guerra, el enemigo cambia de estrategia, usa nuevas artimañas y pretende poner en jaque al sistema. Y no lo vamos a permitir. Todo tipo de acción que el enemigo, que el delincuente planee y ejecute, vamos a reaccionar inmediatamente, con la contundencia del caso", señaló.

Aseguró que su gestión hará lo que ningún gobierno nunca se ha hecho hasta ahora en respuesta a la ola de criminalidad que azota el país, pese a que reconoció que no todos los actos delictivos pueden anticiparse.

Por su parte, durante el evento, el premier Ernesto Álvarez resaltó el sacrificio y valentía de militares, policías y civiles que han dado su vida por la patria.

"Reconocemos el valor que ustedes despliegan, el sacrificio, no solamente del soldado, sino también del sacrificio de las familias que acompañan al soldado. Honor para todos aquellos que sirven al Ejército, a la Marina, a la Aviación, a la Policía. Honor para todos aquellos que hacen de la defensa de la patria un principio", enfatizó.

