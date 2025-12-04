José Luna propone nueva Constitución para combatir corrupción y monopolios de millonarios

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, demandó hoy cambios eficaces para combatir la corrupción, los monopolios y oligopolios de las familias millonarias, así como como la erradicación del mecanismo de designación del Contralor de la República, que siempre está a cargo de los partidos políticos.

"Tenemos que plantear cambios de verdad, tenemos que parar los monopolios y oligopolios; tenemos que hacer que la corrupción en nuestro país sea cortada de raíz", manifestó.

Agregó que "no puede permitirse que el Contralor y todo el sistema sea elegido por los partidos políticos de turno, para que luego los controlen".

Luna Gálvez cuestionó además que en la actualidad un auditor de una región es contratado y pagado por las mismas autoridades del gobierno regional. "He realizado 313 denuncias de corrupción ante el Ministerio Público que implica escandalosas irregularidades y adendas "truchas" en 18 gobiernos regionales. ¿Acaso les interesa estos delitos a la fiscalía y a la Contraloría?", cuestionó.

Dijo que el Perú está hecho de tal forma que todos puedan robar tranquilamente de manera legal. "Se ha estructurado un proceso y procedimientos normativos para que roben 24 mil millones por año. Hay que romper la columna de la corrupción porque el sistema está corrupto", afirmó en el foro Edircom 2025, que se realizó en el auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú en el distrito San Isidro.

Pepe Luna, líder de Podemos Perú.

Nueva Constitución

El fundador de PP sostuvo que la instauración de una nueva Constitución es la única forma de combatir de manera frontal y efectiva a la corrupción, a los monopolios y oligopolios de las doce familias poderosas, que afectan a millones de peruanos.

"Necesitamos cambiar a la Constitución para detener la corrupción y los monopolios que perjudican a los peruanos más pobres. Yo lo voy hacer porque no temo a los corruptos y los voy a enfrentar", aseguró.

Por otro lado, el empresario destacó que Podemos Perú es un partido de todas las sangres con representantes del pensamiento liberal y ultra liberal de izquierda y de derecha, pero con el gran objetivo de crecimiento del país.