Paolo Guerrero sobre Hernán Barcos: "Yo como hincha de Alianza cómo no voy a estar agradecido"

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El ambiente estuvo bastante movido en la interna de Alianza Lima luego de conocerse sobre la salida de Hernán Barcos a final de temporada. Uno de los más señalados en medio de esta situación es Paolo Guerrero a quien incluso culpan de que el 'Pirata' no siga en el club para el 2026.

Por ello, la figura de la Selección Peruana se pronunció sobre este tema luego del último entrenamiento de los victorianos en el EGB de Lurín. El 'Depredador' se mostró bastante incómodo al ser sindicado como uno de los responsables y dejó en claro que desde niño es hincha acérrimo del elenco blanquiazul.

Paolo Guerrero quiere que Hernán Barcos se quede

Antes que ello, Paolo Guerrero dejó en claro que su firme deseo es que Hernán Barcos pueda quedarse en Alianza Lima ya que le ha dado más de una alegría a todo el aficionado. Incluso, recordó que el 'Pirata' llegó al elenco victoriano en un momento bastante complicado en su historia y luego se ganó el cariño de la hinchada a punta de goles.

"Es una decisión que toma el club pero yo estoy agradecido con Hernán por todo lo que le ha dado a Alianza Lima. En el momento que tuvo que llegar hizo goles, ganó títulos. Yo como hincha de Alianza cómo no voy a estar agradecido", indicó.

Sin embargo, también aseguró que existe una dirigencia que debe tomar decisiones y que el cuerpo técnico también tiene el derecho de elegir que futbolista continúa o no.

Paolo Guerrero: "El que crea que yo pueda hacer algo en contra del equipo no es hincha de Alianza. Se han ensañado conmigo, me pone triste que me hagan todo esto. Quisiera que se quede Hernán, pero hay una comisión que toma decisiones, yo no tengo nada que ver"



"Lo único que tengo que decir es que aquí existe una comisión directiva que toma decisiones, un cuerpo técnico que evalúa y tiene derecho a tomar decisiones y para eso yo no tengo nada que ver ya que hacemos nuestro trabajo como profesionales del club y somos remunerados para eso. Como ser humano me incomoda, me afecta y creo que se han enseñado conmigo", agregó.

No tiene nada que ver

Por último, Guerrero González expresó su total rechazo a las versiones que lo señalan como el principal responsable de la no continuidad del 'Pirata'.

"He estado leyendo, escuchando y de hecho lo que tengo que decir es que mis abuelos, mis padres, mi tío Caico, fue mascota de niño, desde bebé tengo la camiseta de Alianza bien puesta, todo mi entorno es aliancista y el que crea que pueda hacer algo en contra de mi equipo de corazón, no es el verdadero hincha de Alianza Lima", finalizó.

De esta manera, Paolo Guerrero manifestó su deseo de que Hernán Barcos pueda quedarse en Alianza Lima y descartó que tenga que ver en la decisión de la no continuidad del 'Pirata'.