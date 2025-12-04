RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Clara advertencia

Alcalde de Lima exige a conductores manejar con precaución tras fin de peajes: "Ya no habrán embotellamientos"

De cara a la temporada de verano, el alcalde de Lima Renzo Reggiardo hizo un llamado a los conductores a manejar con precaución en la Panamericana tras fin de peajes.

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/12/2025

Ante la eliminación del cobro de peajes en las garitas administradas por la exconsecionaria Rutas de Lima, el alcade de Lima, Renzo Reggiardo, exigió a los conductores manejar con precaución en la Panamericana Sur y Norte.

Luego de que Rutas de Lima se retirara de la concesión que brinda mantenimiento de la carretera Panamericana Sur este miércoles 3 de diciembre, la MML se hizo cargo de la vía. En conferencia de prensa, el burgomaestre aseguró que brindarán un buen servicio.

"Vamos a brindar los servicios que la población merece, vamos a hacer todos nuestros esfuerzos con este gran equipo operativo que ustedes pueden ver aquí, que vamos a tener ambulancias y grúas a disposición, vamos a hacer un adecuado control del tránsito", sostuvo.

"Ya no habrán embotellamientos"

De cara al verano, el alcalde capitalino invocó a los conductores a que manejen con responsabilidad, enfatizando en que, a partir de ahora, ya no se generarán grandes cantidades de tráfico por la ausencia de peajes.

"Habrá más autos y debemos evitar accidentes. Invoco, y lo hago con toda claridad, a que tengan las precauciones del caso. Ya no habrá los embotellamientos que generaba el peaje y probablemente algunos quieran acelerar más de la cuenta. Estén atentos a la señalización y si toman no manejen", exhortó el alcalde. 

Con ello, Reggiardo confirmó que la Municipalidad Metropolitana de Lima no cobrará "ni un centavo" en peajes y que asumirán esta falta con los recursos del propio municipio.

MML caducará contrato

La gerenta de Promoción de la Inversión Privada, Liz York, informó que este jueves 4 de diciembre llegaron con un notario para constatar el abandono de las vías por parte de Rutas de Lima. 

"Desde las 00 horas con un minuto del días 4 de diciembre, Invermet, bajo su labor de supervisión, está constando el abandono de las vías concesionadas a cargo de esta empresa que antes era contraparte de la municipalidad. A la fecha, en este momento estamos dejando constancia del estado de las vías, acompañados con el doctor Alfredo Zambrano, notario público de Lima", detalló. 

En ese sentido, Renzo Reggiardo, agradeció a la PNP y a la Municipalidad de Santiago de Surco por "haber tenido la celeridad de poner las cosas en orden" al evitar que Rutas de Lima cierre el túnel Benavides.

