Alcalde de Lima exige a conductores manejar con precaución tras fin de peajes: "Ya no habrán embotellamientos"

Ante la eliminación del cobro de peajes en las garitas administradas por la exconsecionaria Rutas de Lima, el alcade de Lima, Renzo Reggiardo, exigió a los conductores manejar con precaución en la Panamericana Sur y Norte.
Luego de que Rutas de Lima se retirara de la concesión que brinda mantenimiento de la carretera Panamericana Sur este miércoles 3 de diciembre, la MML se hizo cargo de la vía. En conferencia de prensa, el burgomaestre aseguró que brindarán un buen servicio.
"Vamos a brindar los servicios que la población merece, vamos a hacer todos nuestros esfuerzos con este gran equipo operativo que ustedes pueden ver aquí, que vamos a tener ambulancias y grúas a disposición, vamos a hacer un adecuado control del tránsito", sostuvo.
"Ya no habrán embotellamientos"
De cara al verano, el alcalde capitalino invocó a los conductores a que manejen con responsabilidad, enfatizando en que, a partir de ahora, ya no se generarán grandes cantidades de tráfico por la ausencia de peajes.
"Habrá más autos y debemos evitar accidentes. Invoco, y lo hago con toda claridad, a que tengan las precauciones del caso. Ya no habrá los embotellamientos que generaba el peaje y probablemente algunos quieran acelerar más de la cuenta. Estén atentos a la señalización y si toman no manejen", exhortó el alcalde.
Con ello, Reggiardo confirmó que la Municipalidad Metropolitana de Lima no cobrará "ni un centavo" en peajes y que asumirán esta falta con los recursos del propio municipio.
MML caducará contrato
La gerenta de Promoción de la Inversión Privada, Liz York, informó que este jueves 4 de diciembre llegaron con un notario para constatar el abandono de las vías por parte de Rutas de Lima.
"Desde las 00 horas con un minuto del días 4 de diciembre, Invermet, bajo su labor de supervisión, está constando el abandono de las vías concesionadas a cargo de esta empresa que antes era contraparte de la municipalidad. A la fecha, en este momento estamos dejando constancia del estado de las vías, acompañados con el doctor Alfredo Zambrano, notario público de Lima", detalló.
En ese sentido, Renzo Reggiardo, agradeció a la PNP y a la Municipalidad de Santiago de Surco por "haber tenido la celeridad de poner las cosas en orden" al evitar que Rutas de Lima cierre el túnel Benavides.
